Małgorzata Rozenek-Majdan już jakiś czas temu spełniła swoje kolejne marzenie i pochwaliła się zakupem kolejnego mieszkania. Jej nowa nieruchomość znajduje się w Kołobrzegu i ma być głównie pod wynajem. Uradowana gwiazda TVN postanowiła zaprezentować fanom na Instagramie, w jakim stylu planuje wykończyć apartament. Powiało luksusem.

Małgorzata Rozenek-Majdan i jej mąż Radosław, tworzą jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Zakochani wychowują wspólnie trzech synów: Stanisława, Tadeusza i Henryka. Przedsiębiorcza Gosia już dawno zadbała o przyszłość swoich pociech i kupiła im na przyszłość po mieszkaniu w Warszawie. Ostatnio prezenterka zaskoczyła fanów informacją, że tym razem spełniła swoje marzenie. Małgorzata Rozenek postanowiła kupić mieszkanie nad polskim morzem, a dokładnie w Kołobrzegu. Nieruchomość ma być w standardzie 5 gwiazdkowego hotelu, a w obiekcie ma być masa udogodnień.

Są baseny dla dzieci, baseny dla dorosłych, zjeżdżalnie, siłownia, sauny, spa, konsjerż, recepcja. To jest zrobione w standardzie takiego 5 gwiazdowego hotelu(...) Mamy same przyjemności bez ryzyka

⁣Jako że docelowe gniazdko jest wciąż w budowie, Gosia i Radek udali się do pokazowego apartamentu, aby podjąć decyzję, jak chcą wykończyć swój apartament. Wnętrza tak się spodobały Małgosi, że zapowiedziała, iż, w docelowym mieszkaniu chce dokładnie to samo.

Przyjechaliśmy do pokoju pokazowego i jedyne co chce się powiedzieć to: Marian, tu jest jakby luksusowo. Myśleliśmy, że jak tu przyjedziemy to będziemy zmieniać dużo rzeczy jeżeli chodzi o wystrój, a nie zmieniamy NIC!

- powiedziała Gosia.