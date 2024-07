1 z 6

Radosław Majdan odbiera dziecko ze szkoły

Radosław Majdan odbiera synka Małgorzaty Rozenek ze szkoły... Narzeczony gwiazdy to nie tylko idealny partner, ale i opiekun jej synów. To już nie pierwszy raz, gdy paparazzi sfotografowali go, gdy odbierał syna Małgosi ze szkoły. Prezenterka stacji TVN ma duże wsparcie w swoim partnerze Radku. A ślub tej pary zbliża się wielkimi krokami.

Zobaczcie ukochanego Małgosi, czyż to nie uroczy widok...

