Małgorzata Rozenek jest w ciąży? Gwiazda dodała wymowny wpis na Instagramie. Prowadząca "Projekt Lady" pochwaliła się prezentem od Łukasza Jemioła, czyli bluzami z walentynkowej kolekcji. Małgorzata Rozenek bardzo wymownie podpisała też to zdjęcie, sugerując fanom, że być może spodziewa się dziecka. Co napisała na Instagramie?

Wymowny wpis Małgorzaty Rozenek wzbudził wiele emocji. Gwiazda i Radosław Majdan nie ukrywali, że chcieliby powiększyć rodzinę i że planują dziecko. Czy teraz właśnie jest ten czas? Fani od razu zaczęli dopytywać gwiazdę w komentarzach:

Jak się okazuje Małgorzata Rozenek wcale nie jest w ciąży, o czym powiedział jej menadżer, Wiktor Krajewski:

Małgorzata Rozenek nie jest w ciąży. To, co widzimy na hashtagach, to tylko pierwsze słowa amerykańskiej wyliczanki dla dzieci, które nawiązują do hasła z bluzy. Nie ma tu żadnego podtekstu .