Chyba nie ma drugiej tak często krytykowanej w mediach społecznościowej gwiazdy polskiego show-biznesu jak Małgorzata Rozenek. Była prowadząca "Dzień dobry TVN" wywołuje burze w komentarzach bez względu na to, czy publikuje zdjęcia z wakacji, czy występuje w telewizji. Internauci potrafią zwrócić jej uwagę zarówno w kwestii wyglądu, jak i wychowywania dzieci. Perfekcyjna pani domu ma już tego dość i opublikowała wpis, w którym padły ostre słowa.

Reklama

Małgorzata Rozenek narzeka na krytykę: "Nigdy tego nie zrozumiem"

Perfekcyjna pani domu nawet na urlopie nie mogła odpocząć od krytycznych komentarzy internautów. Ostatnio fani zapytali, czy Małgorzata Rozenek podróżuje na wakacje z fotografem, stylistką i fryzjerem. Choć gwiazda przez lata mogła się przyzwyczaić do zaczepek w mediach społecznościowych, chyba powoli ma dość.

Żyjemy w kulturze przypier*olu. Ostatnio stało się to modne. Nigdy tego nie zrozumiem i nie dam sobie wmówić, że to z troski o innych. Czasami sobie myślę, że hipokryzja i frustracja staje się sposobem na życie. No cóż, u mnie tak nie będzie. Ja jak zawsze witam was szerokim uśmiechem i otwartym sercem, życząc wam najlepszego dnia — napisała na Instagramie.

Instagram @m_rozenek

Zobacz także: Tak wyglądają wakacje w domu Majdanów. Małgorzata Rozenek opublikowała słodkie nagranie

Małgorzata Rozenek zakończyła swój wywód, dając jasno do zrozumienia, że nie zamierza ulegać presji internautów i będzie prowadziła swój profil tak, jak robiła to do tej pory.

Tak: usta otwarte, goły brzuch, selfie w lustrze, coś jeszcze? — dodała na koniec.

Instagram @m_rozenek

Zobacz także: Małgorzata Rozenek ma nową fuchę po zwolnieniu z "Dzień Dobry TVN". Będzie pracować z Julią Wieniawą

Zobacz także

Była prowadząca "Dzień dobry TVN" naraża się nie tylko internautom. Niedawno tiktokerka gorzko wypowiedziała się na temat cateringu Małgorzaty Rozenek. Jednak Perfekcyjna pani domu może też liczyć na sporą grupę fanek, które postanowiły ją pocieszyć pod emocjonalnym wpisem.

- Myślę, że najbardziej boli to, że jesteś pewną siebie, szczęśliwą, zaradną i piękną kobietą;

- Za chuda, za stara, pępek jakoś dziwnie wygląda, bo pewnie brzuch zoperowany, włosy przeszczepione, a zęby z tureckiej kliniki pewnie. O czymś zapomniałam?

- Dobrze napisałaś! Hejt pod zasłoną troski o innych, a w gruncie rzeczy zasłona swojej frustracji, lenistwa i hipokryzji;

- I co jeszcze? Zupełnie nic. Jest pani piękną kobietą, pewną siebie i świadomą. To najbardziej boli innych. Ale proszę, niech się pani nie zmienia;

- Tak, coś jeszcze. Piękna i spełniona kobieta na zdjęciu. Miłego dnia, pani Małgosiu — czytamy w komentarzach.

Reklama

Zgadzacie się z Małgorzatą Rozenek?

Instagram @m_rozenek