Była partnerka Marcina Hakiela zareagowała na najnowszy wpis Katarzyny Cichopek. Tajemnicza Dominika wspiera gwiazdę TVP w trudnych chwilach. Nie dość, że Paulina Smaszcz uderzyła w Katarzynę Cichopek w ostrym wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych to później Marcin Hakiel ogłosił, jak dowiedział się o zdradzie byłej żony. Katarzyna Cichopek w poście na Instagramie wymownie odpowiedziała na wszystkie rewelacje, a była partnerka Hakiela skomentowała!

Reklama

Była partnerka Marcina Hakiela komentuje wpis Katarzyny Cichopek

Zaledwie kilka dni temu okazało się, że Marcin Hakiel rozstał się z partnerką. Sam tancerz przyznał, że jakiś czas temu przestał dogadywać się z Dominiką, a media informowaly, że miał do niej żal za jej dobrą relację z Katarzyną Cichopek. Teraz wszystko wskazuje na to, że byłe partnerki Hakiela rzeczywiście bardzo się polubiły. Po tym, jak Katarzyna Cichopek pokazała nowe zdjęcie z wakacji, pod którym napisała krótko "komentarz jest zbędny", w którym najwyraźniej odnosi się do ostatniego wpisu Pauliny Smaszcz, tajemnicza Dominika opublikowała wymowny komentarz.

Wspieram ❤️ obie wiemy jaka jest prawda!- napisała Dominika.

Zobacz także: Katarzyna Cichopek odpowiada Paulinie Smaszcz! Reaguje Maciej Kurzajewski

Katarzyna Cichopek zareagowała na wsparcie Dominiki.

????????- odpowiedziała krótko.

- By zachować szacunek dla samego siebie, lepiej zniechęcić do siebie ludzi, postępując zgodnie ze swym sumieniem, niż zjednywać ich sobie, robiąc to, co uważamy za niewłaściwe. – William Boetcher- dodała była partnerka Marcina Hakiela.

Zobacz także: Marcin Hakiel ujawnił, jak dowiedział się o zdradzie. Pomógł mu specjalista

Reklama

Spodziewaliście się, że była partnerka Marcina Hakiela będzie wspierać Katarzynę Cichopek?