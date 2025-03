Siostra Macieja Kurzajewskiego, Małgorzata Kurzajewska, podzieliła się osobistymi wspomnieniami na Facebooku. W emocjonalnym wpisie wróciła do czasów dzieciństwa, zdradzając nieznane fakty z życia znanego prezentera. Wspomniała m.in. o jego problemach z nadwagą i zabawnych nawykach kulinarnych. Podkreśliła również, jak ważne są więzi rodzinne, mimo że każda rodzina przechodzi trudne chwile.

Siostra znanego prezentera, Małgorzata, raczej nieczęsto udziela się w mediach. Ostatnio jednak zrobiła wyjątek, publikując na Facebooku obszerny i bardzo osobisty wpis. Ujawniła w nim, że jej brat Maciej Kurzajewski w dzieciństwie miał problemy z nadwagą – ważył ponad 100 kg. Wspomniała również o jego niezwykłych nawykach żywieniowych. Jak zdradziła, miał zwyczaj przygotowywania kiełbasek na patelni późnym wieczorem, co powodowało, że zapachy budziły całą rodzinę.

Rodzeństwo dorastało razem, a Małgorzata wyraźnie podkreśla w swoim wpisie, że mimo różnych trudności i zabawnych sytuacji z przeszłości, zawsze mogli na siebie liczyć.