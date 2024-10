Małgorzata Borysewicz postanowiła w końcu potwierdzić światu, że spodziewa się trzeciej pociechy. Fani już od pewnego czasu domyślali się, że gwiazda hitowego show TVP jest w ciąży, a to wszystko za sprawą jej wymownych postów w sieci, a także gratulacji, które pojawiły się na oficjalnym profilu programu "Rolnik szuka żony". Teraz jednak jej słowa nie pozostawiają wątpliwości - już niedługo na świecie pojawi się trzecia pociecha Pawła i Małgosi Borysewiczów.

Małgorzata Borysewicz wystąpiła w 4. edycji "Rolnik szuka żony". To właśnie dzięki udziałowi w miłosnym show stacji TVP1 rolniczka poznała Pawła, który postanowił zmienić dla niej całe swoje życie. Mężczyzna zrezygnował z pracy za granicą i wrócił na stałe do Polski. Małgosia i Paweł szybko przypadli sobie do gustu i zostali parą, a w 2018 roku pobrali się. Niedługo potem zostali rodzicami. Najpierw na świecie pojawił się ich synek Rysio, a niecałe dwa lata później córeczka Blanka.

W ostatnim czasie fani zaczęli podejrzewać, że być może w rodzinie Małgosi i Pawła Borysewiczów pojawi się kolejna pociecha. Wszystko przez relacje na InstaStories, na których internauci dopatrzyli się ciążowych krągłości u uczestniczki 4. edycji "Rolnik szuka żony". Fani zasypali rolniczkę lawiną pytań, a ona wówczas opublikowała wymowny wpis.

Jestem zasypywana wiadomościami od Was. Czuję, że chcę Wam podziękować. Tak po prostu.Nic nie mówię, nic nie komentuję, bo może też po prostu trochę się boję… ale gorąco wierzę w to, że będzie cudownie.To jak moje dzieci no i Pawcio mnie tulą - bardzo mnie rozczula. Dodaje mi to też ogromnej motywacji

- pisała niedawno Małgorzata Borysewicz