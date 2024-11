Małgorzata Borysewicz chętnie dzieli się swoim życiem za pośrednictwem mediów społecznościowych. Tym razem zamieściła wpis, w którym nawiązała do ubiegłorocznego występu swojej rodziny w świątecznym odcinku programu "Rolnik szuka żony". Przy okazji podzieliła się też poruszającym wpisem na temat rodziny. Fani zasypali Małgosię lawiną komplementów. Jej nowy post na Instagramie bardzo ich wzruszył.

Małgorzatę Borysewicz poznaliśmy w 4. edycji programu "Rolnik szuka żony". To właśnie dzięki udziałowi w hitowym miłosnym show telewizyjnej Jedynki rolniczka spotkała Pawła Borysewicza. Tę dwójkę szybko połączyło piękne uczucie, a Paweł postanowił dla Małgosi zmienić całe swoje życie - zrezygnował z pracy za granicą i wrócił na stałe do Polski. W 2018 roku zakochani pobrali się, a niedługo potem powitali na świecie swoje dzieci - najpierw synka Rysia, a niecałe dwa lata później córeczkę Blankę. Teraz Małgorzata i Paweł Borysewiczowie z "Rolnik szuka żony" oczekują na swoją trzecią pociechę!

Choć od występu Małgorzaty i Pawła Borysewiczów w programie "Rolnik szuka żony" minęło już sporo czasu, to jednak fani w dalszym ciągu chętnie śledzą losy całej rodziny za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na instagramowym profilu rolniczki często pojawiają się nowe wpisy i urocze, rodzinne kadry. Tym razem Małgosia postanowiła wrócić wspomnieniami do ubiegłorocznego występu jej rodziny w świątecznym odcinku programu "Rolnik szuka żony". Opublikowała serię zdjęć i zamieściła też poruszający wpis.

Tymczasem rok temu. Wracamy wspomnieniami wraz z pierwszymi płatkami śniegu. @rolnikszukazonytvp @martamanowska pozdrawiamy ciepło. W tamtym momencie myśleliśmy: jak to będzie? A teraz znów się zastanawiamy… jak to będzie? Czas płynie bardzo szybko. Jedno jest pewne, samo nic się nie zrobi. Trzeba działać, a potem czekać na efekty. A gdy jest się rodziną, nie ma rzeczy niemożliwych

Pod nowym postem Małgorzaty Borysewicz szybko pojawiło się mnóstwo wpisów od internautów. Fani uczestniczki "Rolnik szuka żony" piszą wprost, że uwielbiają patrzeć na całą jej piękną rodzinę i nie ukrywają, że poruszył ich jej nowy post. Dodają także, że relacja Małgosi i Pawła to prawdziwy wzór do naśladowania.

Wiedzieliście oboje, po co tam idziecie - po miłość, dobro i rodzinę. Pięknie na Was się patrzy

