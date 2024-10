Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories zareagowała na wiadomości od internautów i zdradziła, jak się czuje w ciąży. Była uczestniczka wielkiego hitu Telewizyjnej Jedynki ostatnio potwierdziła plotki na swój temat i przyznała, że jej rodzina wkrótce znów się powiększy. Małgorzata Borysewicz nie ujawniła w którym jest miesiącu ciąży, ale teraz zaskoczyła wyznaniem o swoim samopoczuciu.

Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" o samopoczuciu w ciąży

Małgorzata Borysewicz dzięki udziałowi w "Rolnik szuka żony" nie tylko spotkała miłość swojego życia, ale również zdobyła ogromną popularność. Chociaż czwarta edycja programu zakończyła się już kilka lat temu to fani wciąż mogą śledzić losy Małgosi za pośrednictwem mediów społecznościowych. Rolniczka prowadzi własny profil na Instagramie, gdzie chętnie pokazuje, jak dziś wygląda jej życie. Małgorzata Borysewicz od kilku lat tworzy szczęśliwe małżeństwo z Pawłem i razem doczekali się dwójki wspaniałych dzieci: synka Rysia i córeczki Blanki. Co ciekawe, kilka tygodni temu Małgorzata z "Rolnik szuka żony" dodała tajemniczy wpis, pod którym internauci ruszyli z gratulacjami. Po jakimś czasie również produkcja "Rolnik szuka żony" gratulowała Małgorzacie Borysewicz, a zmieszani fani nie wiedzieli do końca, o co chodzi.

Wszystko stało się jasne w miniony weekend. Wtedy też okazało się, że Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" jest w ciąży! Rolniczka zdradziła wówczas, jak jej dzieci zareagowała na wiadomość, że ich rodzina wkrótce się powiększy.

Cieszą się. Blania chce siostrę, a Rysio brata. Znają już płeć, przytulają mnie i czasem po mnie skaczą. To rozczulające, bo jak rodziła się Blania, to Rysio miał rok i siedem miesięcy pisała Małgorzata Borysewicz.

Teraz była uczestniczka czwartej edycji "Rolnik szuka żony" znów zareagowała na wiadomości od internautów. Podziękowała wszystkim, którzy się o nią martwą, a przy okazji odpowiedziała na pytanie, jak się czuje w czasie ciąży.

Ktoś mnie pyta jak się czuję. Dziękuję bardzo za to, że się o mnie martwicie. Jak się czuję? W miarę. Po tym przeziębieniu ostatnim, który miałam jakoś tydzień temu to naprawdę lepiej. Powoli apetyt też wraca, ale nie na wszystko. Ja też w dalszym ciągu nie mogę jeść słodkich rzeczy na szczęście mnie do nich nie ciągnie i tak lekko słodkie to jeszcze przejdzie, najlepiej kwaśne, soczek pomarańczowy, coś chrupiącego. (...) To takie smaki, które się po prostu zmieniają, wrócę do domu zjem sobie rosołek pewnie. Odpukać, dziękuję bardzo za troskę, czuję się w miarę. wyznała rolniczka

Małgorzata Borysewicz dodała, że jest to dla niej zaskakujące, jak kobieta może się czuć na początku ciąży.

A to jak kobieta może się czuć na początku ciąży to jest po prostu nienormalne. To jest nienormalne, że można się tak czuć, że ma się takiego cały czas pseudo kaca, albo jakiś taki niesmak. Ale to okres przejściowy, dobrze że już w miarę minął, odpukać, i że teraz będzie już tak z górki jeśli chodzi o te sprawy. Miną pierwsze mdłości to potem zaczyna odczuwać ciało, zmienia się środek ciężkości, zaczynają boleć plecy. Nie to, że ja będę cały czas narzekać, ja nie jestem taką osobą, która narzeka. Staram się nie narzekać, ale widzę co się ze mną dzieje, też nie jestem taka młodziutka.

My życzymy Małgosi dużo zdrowia i już czekamy na kadry z ciążowym brzuszkiem. Kto wie, być może wkrótce rolniczka zdradzi, czy czeka na narodziny syna czy córki...

