Małgorzata Rozenek-Majdan nagrała dwa filmiki z zaproszeniem na plan swojego programu "W dobrym stylu". Fani będą mogli w poniedziałek wieczorem przyjść i uczestniczyć w wielkiej domówce, która odbędzie się na planie programu. Co trzeba zrobić, aby tam się znaleźć i spotkać Małgosię Rozenek oraz Radosława Majdana? Wystarczy napisać do Małgorzaty w wiadomości prywatnej na Facebooku i Instagramie. Jeden warunek, domówka jest w Warszawie, więc trzeba samemu dojechać i trzeba mieć w ten poniedziałek 13 lutego wolny czas koło godziny 18 wieczorem.

Posłuchajcie sami zaproszenia Małgosi i Radosława. Uwaga, para jak zawsze rozbraja :).

Kochani, a co powiedzielibyście na to, żeby przedłużyć sobie ten weekend i najbliższy poniedziałkowy wieczór spędzić na domówce, którą organizuję na planie programu "W dobrym stylu"? Miejsce? Warszawa! Godzina? Około 18.00! Piszcie do mnie na priv - napisała Rozenek na Instagramie.