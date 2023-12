Po licznych rewolucjach w "Dzień Dobry TVN" Ewa Drzyzga została nową partnerką programową Krzysztofa Skórzyńskiego. Co ten ma do powiedzenia na jej temat? Będziecie mocno zdziwieni.

Widzom nie było łatwo oswoić się z licznymi zmianami w "Dzień Dobry TVN". W jednym czasie pożegnaliśmy bowiem większość gwiazd, które prowadziły program. Wśród nich znalazła się m.in. Małgorzata Rozenek, która przez kilka miesięcy współprowadziła śniadaniówkę z Krzysztofem Skórzyńskim. Jej miejsce zajęła więc Ewa Drzyzga, która przedtem zasiadała u boku Agnieszki Woźniak-Starak.

Drzyzga i Skórzyński stworzyli zupełnie nowy duet, który, wydaje się, przypadł do gustu odbiorcom. Chętnie oglądają prowadzone przez nich odcinki, a w sieci często ich komplementują. Sam Krzysztof natomiast ciepło wypowiada się o koleżance po fachu i wygląda na to, że w pracy znaleźli nic porozumienia. Teraz jednak zdradził coś naprawdę zaskakującego.

W rozmowie z portalem ShowNews.pl wyznał, jaka naprawdę jest Ewa Drzyzga. Okazało się, że prezenterka ma swego rodzaju "obsesję" na punkcie... higieny. Jest to dla niej ważne do tego stopnia, że na każdym kroku pilnuje kolegów i koleżanki ze studia "DDTVN".

Krzysztof Skórzyński przytoczył też konkretną sytuację, kiedy to "obsesja" Ewy Drzyzgi wzięła górę, a on nie potrafił się jej przeciwstawić.

Kiedyś, jak prowadziliśmy program na sopockim molo, to nie pozwoliła mi chodzić boso, bo uważała, że czymś się zarażę. Powiedziała mi, że jeśli chodzimy po molo, to tylko w butach. Ona ma absolutnego świra na punkcie higieny, dbania o czystość rąk i nie dotykania rzeczy, które mogą człowieka czymś zarazić. To nie jest fobia, ona sama się z tego śmieje

- dodał.