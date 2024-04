Zuza z "Na Wspólnej" ma dla bliskich zaskakującą wiadomość, która odmieni ich życie, podobnie, jak stało się to w jej przypadku. Po powrocie do serialu Małgorzata Socha nieźle namieszała w życiu swojej adoptowanej córki, a tu jeszcze taka wiadomość. Okazuje się, że serialowa Zuza spodziewa się dziecka! Kiedy nagle zasłabnie na dziedzińcu, z pomocą natychmiast pospieszy jej były mąż. Już wiadomo, kto jest ojcem dziecka!

Zuza z "Na Wspólnej" jest w ciąży. Wiemy kto jest ojcem

Zuza i Kamil w "Na Wspólnej" byli jedną z głównych par, której losy śledziły miliony Polaków. Para zawsze marzyła o dziecku, ale ze względu na chorobę Zuzy nie było to łatwe do spełnienia. Zdecydowali się nawet na zapłodnienie metodą in vitro, ale kiedy Zuza poroniła, podjęli ostateczną decyzję o adopcji i do ich rodziny trafiła Ula. Losy pary ostatecznie zakończyły się rozwodem, a Zuza na długo zniknęła z Polski. Teraz wróciła i w 3806 odcinku serialu "Na Wspólnej" podzieli się z bliskimi zaskakującą nowiną. Okazuje się, że Zuza z "Na Wspólnej" zostanie mamą!

Jacek Kurnikowski/AKPA

Okoliczności wyjawienia prawdy okażą się zaskakujące. Kiedy Zuza spotka się z Ulą, podczas rozmowy nagle gorzej się poczuje i zasłabnie. Przerażona Ula natychmiast zadzwoni po pomoc do Kamila Hoffera. Były mąż Zuzy potraktuje sprawę bardzo poważnie i natychmiast pojawi się na miejscu. Kiedy tylko Zuza lepiej się poczuje, powie córce i byłemu mężowi, jaki jest powód jej zasłabnięcia.

Ula okaże ogromne wsparcie swojej mamie i się ucieszy, choć będzie naprawdę zaskoczona. Z kolei Kamil, który też sam wychowuje córkę Anię, otoczy byłą partnerkę opieką medyczną. A kto jest ojcem dziecka Zuzy? Oczywiście to nowy partner Pedro spełnił jej marzenie o własnym dziecku, pomimo tego, że nie było to planowane.

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Jacek Kurnikowski/AKPA