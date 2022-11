Magdalena Stępień wraca do życia: "Szykuje się bardzo intensywnie"

Wielki dramat Beaty Kozidrak. Artystka za pośrednictwem Instagrama poinformowała fanów, że zmarła jej ukochana mama. We wtorek, 1 września, wokalistka pokazała czarno-białe zdjęcie mamy i opublikowała wzruszający wpis. Zobaczcie wzruszające pożegnanie, które napisała Beata Kozidrak. Beata Kozdidrak stracił ukochaną mamę Beata Kozidrak przeżywa kolejną stratę. W połowie 2018 roku zmarł brat artystki i współzałożyciel zespołu Bajm, Jarosław Kozidrak. Rok później wokalistka pożegnała swojego szwagra, Jerzego Lange. Niestety, teraz Beata Kozidrak musi zmierzyć się z kolejnym dramatem - nie żyje jej ukochana mama. Pani Alicja zmarła we wtorek wieczorem. Dziś wieczorem zmarła moja ukochana Mama, która dała mi wszystko co jest we mnie najpiękniejsze - talent, siłę, urodę i wiarę. Była przy mnie zawsze. W każdej chwili mojego życia. Kocham Cie Mamo i bardzo tęsknie za Tobą. Gdziekolwiek teraz jesteś, wiem że będziesz mnie wspierała, tak jak ja Ciebie- napisała pogrążona w żałobie Beata Kozidrak. Internauci ruszyli ze wsparciem i kondolencjami. - Wyrazy współczucia ... nie ma słów, które ukoją ból 🙏🏻 - ogromne wyrazy współczucia😔🖤 - Wielki smutek ... proszę się trzymać ! Jesteśmy z Panią całym sercem . ❤️🖤 - Najszczersze wyrazy współczucia Pani Beato.. Wielki żal jak odchodzi osoba, która jest wspaniałym wsparciem dla drugiej osoby 😔- piszą fani. Beacie Kozidrak i wszystkim bliskim Pani Alicji składamy kondolencje. Zobacz także: O biografii i tym, co naprawdę ważne... Niezwykły wywiad z niezwykłą kobietą, Beatą Kozidrak Beata Kozidrak straciła ukochaną mamę. Wyświetl ten post na Instagramie....