Magdalena Stępień opublikowała na Instagramie nowy wpis, w którym nie tylko dziękuje internautom za wsparcie w trudnych chwilach, ale również wspomina swojego synka, który zmarł pond koniec lipca. Okazuje się, że właśnie dziś mały Oliwier skończyłby 15 miesięcy. Czuję jego obecność codziennie- napisała mama zmarłego chłopca. Wpis Magdaleny Stępień porusza do łez... Magdalena Stępień wspomina małego Oliwiera Magdalena Stępień przez kilka miesięcy mocno walczyła o zdrowie i życie ukochanego synka. Niestety, kiedy mały Oliwer miał pół roku lekarze zdiagnozowali u niego rzadki nowotwór. Była gwiazda "Top Model" rozpoczęła zbiórkę na leczenie synka, z którym poleciała do kliniki do Izraela. Niestety, pod koniec lipca zrozpaczona mama przekazała wstrząsającą wiadomość o śmierci małego Oliwiera. Pogrzeb syna Magdaleny Stępień i Jakuba Rzeźniczaka odbył się na początku sierpnia w Oleśnicy. Teraz Magdalena Stępień opublikowała na Instagramie wzruszający wpis, w którym dziękuje za wsparcie w tych trudnych chwilach. Bardzo Wam dziękuję za wszelkie komentarze, wiadomości i wsparcie, które pojawiło się tutaj za każdym razem, gdy zdecydowałam się do Was odezwać. Nawet nie wyobrażacie sobie ile to dla mnie znaczy i jak bardzo jestem Wam wdzięczna, że wspieraliście Oliwierka od początku jego drogi, a teraz zostaliście tutaj ze mną i całą miłość do niego, przenosicie w troskę o mnie. To był cudowny chłopiec, który teraz jest najpiękniejszym Aniołkiem. Czuję jego obecność codziennie- napisała Magdalena Stępień. Modelka nie ukrywa, że od samego początku ona i jej synek nie mieli łatwego życia. Od początku nie mieliśmy łatwo, już pod moim sercem Oliwier miał dużo stresu i nie potrafię sobie tego wybaczyć, jednak staram się nie zapomnieć, że miał w swoim otoczeniu tak wspaniałych...