Magdalenę Stępień spotkaliśmy przy okazji Party Fashion Night. Na imprezie bawił się również Marcin Hakiel, a jeszcze niedawno media rozpisywały się o ich rzekomym romansie. Modelka skomentowała dla nas ten wątek i poruszyła temat nowego partnera.

Magdalena Stępień o Marcinie Hakielu i nowym partnerze

Po tym, jak internauci dopatrzyli się Magdaleny Stępień na jednym ze zdjęć Marcina Hakiela w mediach wybuchła burza. Magdalena Stępień zdradziła, co ją łączy z Marcinem Hakielem, podkreślając, że to tylko przyjaźń. Kilka dni temu oboje spotkali się na jednej imprezie - Party Fashion Night - postanowiliśmy podpytać modelkę jeszcze co nie co w tym temacie:

Przyjaźnimy się z Marcinem to, że media odebrały pewne nasze relacje (...) wobec mnie cały czas jest śledztwo prowadzone, z każdym krokiem, co się dzieje w moim życiu. (...) Czy ja bym się przyjaźniła z Marcinem Hakielem czy cokolwiek innego miałoby miejsce no to niestety się z tego nie wytłumaczę, bo wszyscy będą mieli swoje myśli.

Z kolei nie tak dawno Magdalena Stępień została przyłapana z nowym partnerem na mieście. Postanowiliśmy podpytać o nową miłość. Co nam zdradziła? Zobaczcie nasz nowy wywiad.

