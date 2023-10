Fani od kilku dni spekulują na temat tego, że Marcin Hakiel i Magdalena Stępień się spotykają, a pogłoski jeszcze bardziej podsycił fakt, że tancerz rozstał się z dotychczasową partnerką, Dominiką. Czy to oznacza początek nowej relacji? Magdalena Stępień odniosła się do tego tematu i wprost pisze o związku z Marcinem Hakielem! Faktycznie są razem?

Magdalena Stępień komplementuje Marcina Hakiela i pisze o związku

Zarówno Magdalena Stępień, jak i Marcin Hakiel cieszą się dużym zainteresowaniem mediów i fanów, jednak w jeden z ostatnich wakacyjnych weekendów fani dostrzegli na ich profilach na Instagramie podobne relacje InstaStories, a swoimi komentarzami o "nowym rozdziale" Marcin Hakiel tylko podsycił plotki o tym, że tancerz i modelka spotykają się. Zaledwie kilka dni później wyszło na jaw, że Marcin Hakiel i jego partnerka, Dominika, rozstali się, co dodatkowo wzbudziło ciekawość fanów w temacie rzekomej relacji tancerza z Magdaleną Stępień.

Teraz gwiazda "Top model" postanowiła wprost odnieść się na Instagramie do doniesień o związku z Marcinem Hakielem i nie szczędziła mu przy tej okazji komplementów! Szczerze odpowiedziała na pytanie fanki o tę relację.

- Marcin to super facet, przyjaźnimy się - napisała wprost Magdalena Stępień.

Swoją wypowiedzią Magdalena Stępień zdementowała liczne plotki dotyczące jej relacji z Marcinem Hakielem. Co ciekawe, o przyjaźni pisał również tancerz, pokazując tym samym na Instagramie, jak spędza czas po rozstaniu z Dominiką.

- Dobrze mieć przyjaciół - napisał Marcin Hakiel na relacji na Instagramie.

Wygląda na to, że Magdalena Stępień i Marcin Hakiel mają podobne podejście do przyjaźni i roli bliskich osób w życiu. Jednocześnie modelka zapowiedziała na Instagramie, że już wkrótce podzieli się ze swoimi fanami ważną wiadomością. Czy będzie ona dotyczyła jej życia uczuciowego?

- Niedługo czekają mnie dwie podróże, jedna chill, a druga to spotkanie. Sami nie uwierzycie z kim! Podzielę się tym z Wami, a o reszcie będziecie mogli przeczytać w książce! To jest właśnie to, o czym chciałam Wam od jakiegoś czasu powiedzieć - zapowiedziała entuzjastycznie Magdalena Stępień.

Choć wypowiedź Magdaleny Stępień o związku z Marcinem Hakielem mogła rozczarować wielu fanów, już niebawem będą mieli szansę, by dowiedzieć się o kolejnej nowości w życiu modelki. Jesteście ciekawi, co to będzie?

