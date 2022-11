Magdalena Stępień o ostatnich chwilach Oliwiera. "Krzyczałam, leżałam obok, gdy już odszedł"

Kilka miesięcy po narodzinach syna Magdaleny Stępień i Jakuba Rzeźniczaka u chłopca zdiagnozowano rzadki nowotwór wątroby. Pomimo nierównej walki z chorobą, Oliwier zmarł w specjalistycznej klinice w Izraelu zaledwie kilka dni po swoich pierwszych urodzinach. W sobotnim wydaniu "Dzień Dobry TVN" pogrążona w żalu modelka opowiedziała o swojej stracie i relacjach z ojcem zmarłego Oliwierka. Teraz w sieci pojawił się dodatkowy fragment rozmowy.

Magdalena Stępień o ostatnich chwilach swojego synka Oliwiera

Ponad trzy miesiące temu zmarł Oliwier Rzeźniczak, synek Jakuba Rzeźniczaka i Magdy Stępień. Chłopiec przez pół roku walczył z rzadkim nowotworem wątroby, a jego rodzice robili wszystko co mogli, by uratować ukochane dziecko. Niestety, pomimo polepszających się rokowań, stan Oliwiera nagle się pogorszył, a chłopiec zmarł zaledwie kilka dni po swoich pierwszych urodzinach.

Ogromny żal, niemoc, i poczucie pustki sprawiły, że Magdalena Stępień postanowiła na jakiś czas wycofać się z przestrzeni medialnej. Teraz p powróciła na Instagram, gdzie w chwytających za serca relacjach dzieli się z fanami swoją stratą. W minioną sobotę, 5. listopada, modelka zdecydowała się na pierwszy wywiad po śmierci Oliwiera. W "Dzień Dobry TVN" Magdalena Stępień zdobyła się na szczere wyznanie.

- Widziałam jego cierpienie. Oliwier nie cierpiał, naprawdę. On cały czas walczył. Myślę, że energię też czerpał ode mnie, bo widział silną mamę, która walczy o jego zdrowie. Teraz nie może być inaczej, muszę dalej walczyć o siebie dla niego i siebie samej [...]. Utrata dziecka jest jedną z najgorszych tragedii - mówiła w "Dzień Dobry TVN" Magdalena Stępień.

Teraz w sieci pojawił się niepublikowany w telewizji fragment rozmowy Magdaleny Stępień w "Dzień Dobry TVN", w którym wspomniała o ostatnich chwilach małego Oliwiera.

East News/KAMIL PIKLIKIEWICZ

Magdalena Stępień wyznała, że w ostatnich dniach przed śmiercią synka zabierała go na spacery oraz na plac zabaw, aby na twarzy chłopca pojawił się uśmiech. Wspomniała również dzień śmierci Oliwiera, w którym towarzyszył jej Jakub Rzeźniczak.

- Po południu dostał lody, a w nocy już zmarł. Miałam nadzieję, mówiłam: "Patrzcie, patrzcie on je lody, on wyjdzie z tego". Już ciężko oddychał, ale dałam mu łyżeczką troszkę i... mam te ubranko, w którym odszedł do dzisiaj. Położyłam się spać, pamiętam ten moment i tej nocy, w której odszedł, ja sobie w końcu przysnęłam tak mocniej. Gdybym wiedziała, że to są ostatnie godziny, to w życiu bym nie poszła spać, ale już byłam taka zmęczona tą walką, tym wszystkim.

Mama Oliwiera położyła się koło chłopca i w pewnym momencie zorientowała się, że jej synowi spada saturacja.

- Ja wtedy leżałam obok niego. Wtedy przyleciał też tato Oliwiera. Poczułam się, że jest ktoś w końcu ze mną, że nie czuję się sama. Ja zasnęłam i nagle zaczęła spadać saturacja. Ja mówię: "Kuba, Kuba co się dzieje? Nasze dziecko chyba umiera". On pobiegł po pielęgniarki i ja mówię: "Biegnij szybko, ratujmy go". Zaczęli go reanimować, mówię żeby jeszcze go intubowali, ale on już nie chciał. On już chciał odejść. Ja to wszystko widziałam, krzyczałam: "Oliwier, walcz. Walcz, synku. Proszę cię nie odchodź". Tego widoku nie da się wymazać.

Instagram / magdalena___stepien

Magdalena Stępień przyznała, że zdecydowała się na wywiad w "Dzień Dobry TVN" nie po to, by się użalać, lecz przestrzec młodych rodziców i zachęcić ich do regularnych badań swoich pociech.

- Ja doznałam szoku, bo totalnie nic nie wskazywało, że dziecko jest chore. On nie miał żadnych objawów - wyznała Magdalena Stępień w "Dzień Dobry TVN".

Niestety, po publikacji materiału na modelkę spadła fala hejtu. Anna Kalczyńska stanęła w obronie Magdaleny Stępień, starając się wytłumaczyć wydźwięk materiału "Dzień Dobry TVN". Oglądaliście wywiad modelki w śniadaniówce?

