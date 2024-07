Magdalena Stępień przerwała milczenie na temat plotek związanych z jej domniemanym związkiem z Marcinem Hakielem. Nie ukrywa, że jest "przerażona" tym, co się dzieje w sieci:

Reklama

Patrząc na to, co się dzieje wokół mojej osoby, nie tylko wokół mojej osoby, ale również Marcina... - zaczęła.

Tym nagraniem uciszy plotki? A może wręcz przeciwnie?

Magdalena Stępień o plotkach na temat związku z Marcinem Hakielem

Magdalena Stępień i Marcin Hakiel są parą? Takie są przypuszczenia fanów, którzy są pewni, że znaleźli na to niemalże niepodważalne dowody. Para nie tylko wrzucała relacje z tych samych miejsc, ale na jednym z ostatnich zdjęć tancerza rozpoznali kawałek stylizacji byłej uczestniczki "Top Model". To nie byłby pierwszy raz, kiedy "śledztwo" internautów okazałoby się prawdziwe. M. in. po butach internauci zorientowali się, kto jest nowym chłopakiem Roksany Węgiel, zanim potwierdziła swój związek.

Fani zasypali pytaniami o związek zarówno Marcina Hakiela jak i Magdalenę Stępień. O ile ta pierwsza unikała bezpośrednich odpowiedzi, to tancerz napisał: "Będę zobowiązany za przedstawienie dowodów na powyższe stwierdzenia, lub ich usuniecie". Teraz głos zabrała była uczestniczka "Top Model":

Wielu z was zauważyło, że jest mnie o wiele mniej na Instagramie niż wcześniej. Patrząc na to, co się dzieje wokół mojej osoby, nie tylko wokół mojej osoby, ale również Marcina... Szczerze, przeraziło mnie to wszystko i musiałam sobie to poukładać.

Instagram @marcinhakiel

Zobacz także: Marcin Hakiel skomentował post Magdaleny Stępień. "Czeka na nas nowy rozdział"

Zobacz także

Magdalena Stępień twierdzi, że nie miała świadomości, że po fragmencie zdjęcia, ludzie mogą dochodzić do takich wniosków, jak ten o domniemanym związku jej z Marcinem Hakielem.

I ogólnie jestem przerażona tym, co dzieje się w obecnych czasach, że ludzie z show-biznesu są tak obserwowani, że jest śledzony każdy ich krok i że nie możemy żyć swoim życiem.

Pawel Wodzynski/East News, Artur Zawadzki/REPORTER/East News

Zobacz także: Marcin Hakiel podsyca plotki o relacji z Magdą Stępień! Do sieci trafiło wymowne zdjęcie

Reklama

Faktycznie nie zdawała sobie sprawy z medialnego zainteresowania? A co z poprzednim związkiem tancerza? Wszyscy zastanawiają się czy to możliwe, że Marcin Hakiel rozstał się z Dominiką, swoją dotychczasową partnerką. W sieci zaczęły pojawiać się artykuły zdające się to potwierdzać, na co Marcin Hakiel postanowił zareagować. W oświadczeniu wysłanym do mediów podkreślił, że przestawiane informacje nie są prawdą, dodając: "Będę wdzięczny za usunięcie materiału lub przedstawienie dowodów na opisane okoliczności. Szanujmy się".

Instagram @marcinhakiel