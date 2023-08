U syna Magdaleny Stępień i Jakuba Rzeźniczaka kilka miesięcy temu wykryto ciężką chorobę. Modelka wbrew woli byłego partnera postanowiła wtedy założyć zbiórkę na rzecz leczenia Oliwera w Izraelu. Teraz gwiazda "Top Model" po raz kolejny zwróciła się do fanów o pomoc. - Wierzę, że wspólnymi siłami po raz kolejny uda nam się uzbierać te pieniądze na leczenie małego - przyznała. Na jej InstaStories pojawiło się poruszające nagranie. Magdalena Stępień zakłada drugą zbiórkę na leczenie synka Odkąd Magdalena Stępień dowiedziała się, że jej syn jest ciężko chory, na jakiś czas zniknęła z mediów społecznościowych, usuwając z nich jakąkolwiek aktywność. Z czasem na Instagramie modelki zaczęły pojawiać się poruszające wyznania. Magdalena Stępień publicznie przyznała, że poprosiła o pomoc Jakuba Rzeźniczaka, ojca dziecka, o zebranie 80 tys. dolarów na leczenie dziecka w Izraelu. Ten jednak miał odmówić, a modelka podjęła decyzję o założeniu internetowej zbiórki. Po trzech miesiącach pobytu za granicą, gwiazda "Top Model" opublikowała nowy plan leczenia synka, a także prośbę o kolejne finansowe wsparcie. - Moi drodzy, jak pewnie się domyślacie, jestem zmuszona po raz kolejny prosić was o pomoc, o pomoc w zebraniu pieniędzy na leczenie mojego dziecka. Załączam wam link do strony, na którym jest opisana historia, którą zapewne wielu was zna. Wierzę, że wspólnymi siłami po raz kolejny uda nam się uzbierać te pieniądze na leczenie małego, i że dzięki wam, i dzięki pomocy ludziom o dobrym sercu, Oliwier wyjdzie z tego, i będzie miał szansę na normalne dzieciństwo, i na powrót do normalnego życia. Jesteśmy już na ostatniej prostej do operacji, dlatego nie możemy przerwać tego...