Kilka tygodni temu kolorowa prasa donosiła, że Magdalena Frąckowiak rzuciła swojego narzeczonego milionera dla warszawskiego kelnera. Jednak nowy związek okazał się tylko przelotnią znajomością i, jak donosi "Party", piękna modelka spotyka się już z kimś innym. Przypomnijmy: Frąckowiak rzuciła milonera dla kelnera. Historia jak z filmu

Magazyn informuje, że nowym wybrankiem serca jest 27-letni syn projektanta Roberta Cavallego. Magdalena i Daniele Cavalli poznali się we wrześniu w Mediolanie podczas pokazu Emilio Pucci.

Znajomi gwiazdy wybiegów powiedzieli "Party", że gdy syn kreatora mody po raz pierwszy zobaczył Frąckowiak, to był pod takim wrażeniem, że nie mógł wypowiedzieć żadnego słowa. Para szybko stała się nierozłączna, a ostatnio Daniele zabrał Magdę do Florencji, by mogła poznać jego rodziców.

Top Modelka na swoim Instagramie zamieściła kilka zdjęć ze swoim nowym chłopakiem. Wyglądają razem na szczęśliwych. Pasują do siebie?

