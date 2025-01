Edyta Zając swoją karierę w modelingu rozpoczynała gdy miała zaledwie 14 lat. W 2014 roku wzięła udział w konkursie Miss Polonia, a później mogliśmy zobaczyć ją na wybiegach u najlepszych polskich projektantów. Prywatnie była związana z Jakubem Rzeźniczakiem, z którym stanęła na ślubnym kobiercu w czerwcu 2016 roku - dziś wiemy już, że ich małżeństwo zakończyło się rozwodem. A z kim teraz spotyka się piękna modelka i co jeszcze o niej wiemy?

Edyta Zając wystąpiła w wielu hitowych programach, a teraz poprowadzi "Hotel paradise"

Edyta Zając to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych modelek w Polsce. Piękna brunetka ma 36 lat i nadal jest aktywna zawodowo, ale od jakiegoś czasu występuje również w programie "Dzień Dobry TVN", w którym prowadzi kącik show-biznesowy. W przeszłości wzięła udział w programie "Agent Gwiazdy 2", a w 2020 roku mogliśmy zobaczyć ją w jedenastej edycji "Tańca z Gwiazdami". W tanecznym show Polsatu dotarła aż do wielkiego finału, w którym rywalizowała z Julią Wieniawą, ale ostatecznie to modelka wygrała Kryształową Kulę. Później piękna Edyta Zając zadebiutowała w roli prowadzącej randkowe show "True Love". Niestety, program po emisji pierwszego sezonu zniknął z ramówki i do tej pory nie wiadomo, czy format będzie kontynuowany.

Kilka tygodni temu okazało się, że Edyta Zając poprowadzi dwie nowe edycje "Hotelu Paradise". Modelka zastąpi ciężarną Klaudię El Dursi, która w tym wyjątkowym dla niej czasie nie zdecydowała się na wyjazd na nagrania randkowego show. Edyta Zając pokazała ujęcia z z nowej lokalizacji "Hotelu Paradise" i rozpoczęła już pracę na planie hitu Telewizyjnej Siódemki.

Edyta Zając kilka lat temu rozwiodła się z Jakubem Rzeźniczakiem

Edyta Zając należy do grona gwiazd, które niezbyt często mówią o swoim życiu prywatnym. W przeszłości tworzyła małżeństwo z Jakubem Rzeźniczakiem, jednak ich związek dość szybko zakończył się rozwodem.

Muszę przyznać, że ostatni okres nie jest dla mnie zbyt przychylny i swoje przeszłam. Myślę, że przyszedł odpowiedni czas, żebym przyznała, że moje małżeństwo zakończyło się. Postanowiłam podjąć odpowiednie kroki rozwodowe Edyta Zając mówiła w 2019 roku w Dzień Dobry TVN.

Nie jest tajemnicą, że gdy Edyta Zając i Jakub Rzeźniczak byli małżeństwem wyszło na jaw, że piłkarz ma nieślubne dziecko.

(...) nie ukrywam, że ten temat jest dla mnie wciąż bardzo trudny jako dla kobiety, jako dla żony. Ale to też był główny powód, że tutaj teraz siedzę i rozmawiamy na temat mojego życia prywatnego i tego, jaką decyzję podjęłam wyznała w rozmowie z Mateuszem Hładkim po rozstaniu z Rzeźniczakiem.

Dziś zarówno Edyta Zając jak i Jakub Rzeźniczak są nowych, szczęśliwych związkach

Edyta Zając spotyka się z Michałem Mikołajczakiem

Kilka lat temu w mediach pojawiły się pierwsze plotki o romansie pięknej modelki i przystojnego aktora. W lipcu 2021 roku paparazzi przyłapali Edytę Zając i aktora z "Na Wspólnej" na randce. Para dość długo nie komentowała doniesień na swój temat i dopiero ponad rok później zakochani potwierdzili swój związek pokazując się razem w programie "Taniec z Gwiazdami". Edyta Zając wspierała wówczas Michała Mikołajczaka, który brał udział w tanecznym show Polsatu. Modelka i aktor, którego widzowie doskonale znają z roli Darka z "Na Wspólnej" nie publikują w mediach społecznościowych wspólnych, romantycznych zdjęć. W rozmowie z Party.pl Michał Mikołajczak wyznał, dlaczego nie pokazuje zdjęć z ukochaną.

Raczej nie pokazujemy sfery prywatnej wyznał aktor.

