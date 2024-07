Na wczorajszej gali Kobieta Dekaty Glamour zaroiło się od gwiazd. Każda z nich na wieczór wybrała niezwykle elegancką kreację. Jednak pomimo oficjalnej atmosfery wśród gości wydarzenia udało nam się wypatrzeć modową wpadkę Magdaleny Frąckowiak.

Gwiazda światowych wybiegów i prestiżowych okładek magazynów na co dzień obraca się wśród największych projektantów i ma styczność z najdroższymi kreacjami. Na wczorajszej gali, w porównaniu z pozostałymi gwiazdami, wyglądała bardzo biednie, a jej strój nie za bardzo pasował do okazji. Modelka miała na sobie długą lejącą spódnicę, do której założyła krótki top odsłaniający jej perfekcyjnie płaski brzuch. Wszystko utrzymane w nudnej czarno-grafitowej palecie. Niestety całość wyglądała tanio i pretensjonalnie.

Magdalena Frąckowiak na szczęście w stylizacji czuła się rewelacyjnie. Z uśmiechem na twarzy pozowała fotoreporterom. Jednak po gwieździe takiego formatu, gdy pojawia się na czerwonym dywanie, oczekujemy czegoś więcej niż kusej bluzki i modnych szpilek. A wy jak oceniacie ten look top modelki?

