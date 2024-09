Piotr Świerczewski zabrał do "Halo tu Polsat" swoją wnuczkę Lily. Opowiadali nie tylko o tym, jak spędzają wspólnie czas ale również o treningach dziadka do "Tańca z Gwiazdami". Mała Lily w programie na żywo czuła się jak ryba w wodzie. W pewnym momencie wypowiedziała takie słowa, że prowadzący, nie wiedzieli co zrobić:

Piotr Świerczewski i Izabela Skierska walczą o kryształową kulę w "Tańcu z Gwiazdami". Dziś sportowiec był gościem "Halo tu Polsat", gdzie wraz z Maciejem Rockiem i Agnieszką Hyży porozmawiał nie tylko o programie ale również o czasie spędzanym z wnuczką. Mała Lily towarzyszyła Piotrowi Świerczewskiemu w programie śniadaniowym i równie chętnie odpowiadała na pytania prowadzących.

Z Lily mamy bardzo wesoło. Miałem mniej czasu, żeby zajmować się swoimi dziećmi, teraz oddaje to wnuczkom - mówił Piotr Świerczewski.

Artur Zawadzki/East News

Mała Lily chętnie opowiadała o sobie oraz o tym, że ma niekończącą się ilość energii. Dziewczynka chętnie wypowiadała się także na temat treningów dziadka do "Tańca z Gwiazdami". Z rozbrajającą szczerością przyznała, że nie przytula się do dziadka po treningu, ponieważ jest "cały mokry" a na sali jest bardzo gorąco. Nawet stwierdziła, że Piotr Świerczewski ma problem z zapamiętywaniem kroków, podsumowując:

To jest taki gapcio

Artur Zawadzki/East News

Kiedy prowadzący zapytali Piotra Świeczewskiego, czy zamierza wykorzystać, to czego nauczył się podczas treningów do "Tańca z Gwiazdami" na imprezach z żoną, jego wnuczka wypaliła:

Podejrzewam go, że spotyka się z inną!

Agnieszka Hyży i Maciej Rock nie wiedzieli, jak mają na to zareagować:

O mój Boże! Co tu się dzieje! Pozdrawiamy babcię, całujemy ją.

Trzeba przyznać, że wszyscy zapamiętamy wizytę małej Lily w "Halo tu Polsat" na długo.

