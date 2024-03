To zdecydowanie świetny okres w życiu zawodowym Dagmary Kaźmierskiej! Od pewnego czasu o "Królowej życia" nie przestaje być głośno, a to wszystko dlatego, że co chwila słyszymy o jej kolejnych, telewizyjnych występach. Teraz okazało się, że już niedługo zobaczymy ją w kolejnym serialu. Mowa o "Lombard. Życie pod zastaw"! Zdjęcia z planu już obiegły sieć. Dagmara Kaźmierska tym razem nie wystąpi jednak sama, a ze swoim synem Conanem!

Dagmara Kaźmierska i Conan Kaźmierski w serialu "Lombard. Życie pod zastaw"

Dagmara Kaźmierska zdecydowanie nie może narzekać na nudę w swoim życiu, a o kolejnych sukcesach "Królowej życia" dowiadujemy się co chwila. Dagmara Kaźmierska aktualnie robi prawdziwą furorę w "Tańcu z gwiazdami", a także w ostatnich dniach możemy śledzić jej rolę w "Pamiętnikach z wakacji" - gwiazda w hitowym serialu TV4 wcieliła się postać charyzmatycznej Grażynki. Wszystko jednak wskazuje na to, że to nie koniec - właśnie media obiegły zdjęcia z planu serialu "Lombard. Życie pod zastaw" z udziałem Dagmary Kaźmierskiej i jej syna Conana!

Dagmara Kaźmierska, Conan Kaźmierski fot. Telus/AKPA

Chyba nikt nie ma wątpliwości, że zapowiada się odcinek pełen humoru, emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Dagmara Kaźmierska i jej syn Conan pracowali na planie serialu "Lombard. Życie pod zastaw" w lutym 2024, więc wszystko wskazuje na to, że odcinek z ich udziałem zobaczymy już w kwietniu na antenie TV Puls, w premierowych odcinkach serialu. Oj, będzie się działo!

Conan Kaźmierski, Dagmara Kaźmierska fot. Telus/AKPA

Zanim to jednak nastąpi, teraz fani Dagmary Kaźmierskiej muszą skupić się na kibicowaniu swojej ulubienicy podczas jej kolejnego występu w "Tańcu z gwiazdami". Zwłaszcza, że w najbliższym odcinku tanecznego show ma odpaść nie jedna, a aż dwie pary!

Cieszycie się, że ostatnio o Dagmarze Kaźmierskiej jest tak głośno? Jak myślicie, czym jeszcze w najbliższym czasie zaskoczy nas "Królowa życia"?

Tomasz Hajduk, Zbigniew Buczkowski, Dagmara Kaźmierska, Michał Chorosiński fot. Telus/AKPA

Dagmara Kaźmierska, Conan Kaźmierski fot. Telus/AKPA