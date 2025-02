Na platformie Player.pl pojawił się kolejny odcinek programu "Królowa przetrwania", który w telewizji będzie można obejrzeć za darmo dopiero w następny poniedziałek. Uczestniczki reality show TVN w 8. odcinku rywalizowały o piłeczki z pytaniami w błocie. W pewnym momencie Liza rzuciła się na Mariannę Schreiber i zaczęła ją dusić. Takich scen widzowie z pewnością nie zapomną długo!

Elizabeth Anorue "Liza" i Marianna Schreiber od początku show nie darzyły się sympatią - unikały nawet podania sobie rąk. Jednak to, co wydarzyło się W 8. odcinku "Królowej przetrwania" podczas zadania survivalowego, przeszło wszelkie oczekiwania.

Pierwsze zadanie odcinka wymagało od rywalizujących ze sobą par wyłowienia dwóch piłeczek z błota i odpowiedzenia na zawarte w nich pytania. Liza i Marianna stanęły naprzeciwko siebie, a napięcie między nimi było wyczuwalne od samego początku.

W momencie, gdy Marianna jako pierwsza złapała piłeczkę, Liza rzuciła się na nią i zaczęła ją dusić. Sytuacja wyglądała dramatycznie, a eskalacja konfliktu mogła zakończyć się jeszcze gorzej, gdyby nie błyskawiczna interwencja prowadzącego - Izu Ugonoha.

Prowadzący nie krył zaskoczenia agresją Lizy i natychmiast zareagował, głośno krzycząc:

Mimo że Liza poprawnie odpowiedziała na pytanie, jej drużyna otrzymała żółtą kartkę jako konsekwencję jej agresywnego zachowania. Pozostałe uczestniczki były w szoku.

Co to jest?!

Ostatecznie to drużyna Lizy, czyli "Jungle Lions" pod wodzą Kaczorowskiej wygrały konkurencje i w nagrodę, dwie dziewczyny z drużyny mogły skorzystać z telefonu. Agnieszka Kaczorowska postanowiła zadzwonić do Macieja Peli i po rozmowie z nim zaczęła opowiadać koleżankom o kryzysie, a także nie żałowała gorzkich słów:

Zupełnie coś innego chciałabym usłyszeć w tej sytuacji. Jak on przybiera postać ofiary, to nie umiem, ku**a, wydobyć z siebie grama empatii. No bo nie widzisz go jako mężczyzny. To jest tak, że przestajesz go widzieć jako faceta. I ja mam wtedy takie 'ku*a, weź ogarnij

- żaliła się Agnieszka.