Allan Krupa za sprawą swojej znanej mamy szturmem wdarł się do świata show-biznesu. Syn Edyty Górniak wzbudza coraz większe zainteresowanie mediów, które donoszą nie tylko o jego artystycznym rozwoju, ale również życiu prywatnym. Teraz okazuje się, że 19-latek znalazł partnerkę, która jest córką milionera.

Nowa dziewczyna Allana Krupy

Życie Allana Krupy zaczyna budzić coraz większe zaciekawienie internautów. Nastolatek chętnie pojawia się na różnych wydarzeniach i daje się fotografować paparazzi. Udziela również wywiadów, a ostatnio rozmawiał chociażby z Żurnalistą. Wzorem Edyty Górniak poszedł także w kierunku muzycznym. Jako raper Enso regularnie publikuje nowe teledyski i zarabia również pracując jako DJ. Zainteresowaniem cieszy się także jego życie prywatne. W sierpniu media obiegła informacja, że po dwóch latach związku rozstał się ze swoją dziewczyną, Angeliką, o której w samych superlatywach wypowiadała się jego mama. Teraz serwis "Show News" podaje, że 19-latek nie był długo singlem i ma kolejną partnerkę.

Kilka miesięcy temu Allan Krupa nawiązał bliższą znajomość z Bartem Pniewskim, znanym w sieci jako Highbart. Mężczyzna ten jest miłośnikiem mody oraz kolekcjonerem rzadko spotykanych modeli butów. Podobno to on stał za metamorfozą syna Edyty Górniak, który w ostatnim czasie zaczął pojawiać się w stylizacjach z górnej półki.

Owy fashionista ma dwójkę dzieci, 10-letniego Xaviera oraz 18-letnią Nicol i to właśnie ta nastolatka miała wpaść w oko Allanowi Krupie. Co o niej wiadomo? Otóż Nicol Pniewska wychowywała się w Polsce i Niemczech, a teraz uczy się w USA. Chce także podbić muzyczny świat, w czym pomaga jej tata. Podobno na realizację teledysku do jej piosenki "3 Wizy" miał wydać aż 700 tys. złotych. Przynosi to efekty, ponieważ jej profil na YouTube śledzi już 54 tys. osób (a warto dodać, że profil Allana dziesięć razy mniej). Już w lipcu opublikowali w sieci pierwsze wspólne zdjęcie, choć Allan jest na nim nieco niewyraźny.

Teraz młodzi wspólnie publikują zdjęcia z południa Francji. Pokazali fotografie z tego samego miejsca w Monte Carlo, a także z Nicei, gdzie razem stali w kolejce, by oddać w niedzielę 15 października głos w wyborach parlamentarnych. Patrząc na publikowane przez nich posty można przypuszczać, że doskonale się razem bawią.

Według Was pasują do siebie?