Takiego zwrotu akcji w programie "Rolnik szuka żony" nie spodziewał się chyba nikt. W najnowszym odcinku wielkiego hitu Telewizyjnej Jedynki Sebastian wybrał się na randkę z Kasią, a później odesłał Patrycję do domu! Patrycja od samego początku była faworytką rolnika i wszystko wskazywało na to, że to właśnie ona ma największe szanse zdobyć jego serce. Dziś wiemy już, że Sebastian chce jednak spróbować stworzyć związek z Kasią. Fani programu nie ukrywają zaskoczenia. W sieci od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy.

Kolejny odcinek miłosnego programu z udziałem samotnych rolników już za nami. W najnowszej odsłonie hitu Telewizyjnej Jedynki znów sporo się wydarzyło. Kandydat Agaty z "Rolnik szuka żony" zrezygnował z show, a Rafał pożegnał Magdę, która na wbiła szpilę rywalce. Sporo działo się również u Sebastiana, którego decyzja zaskoczyła chyba wszystkich fanów programu. Rolnik zaprosił na randkę Kasię, a podczas romantycznego spotkania nad jeziorem wyjawił, że to właśnie ją chciałby poznawać bliżej i spróbować stworzyć z nią związek.

Ja jestem gotowy na twoją propozycję, że małymi kroczkami. Ja bym chciał spróbować rolnik mówił do Kasi.

Mam wiele uczuć w sobie, mam wiele radości i bardzo się cieszę, ale też dużo niepewności komentowała wybranka Sebastiana.

Rolnik przyznał, że chciałby żeby Kasia z nim zamieszkała, ale nie zamierza na nią naciskać. Sebastian już teraz zdecydował, że na tym etapie chce odesłać Patrycję do domu. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie to, że Patrycja do tej pory była faworytką. Sebastian obawiał się reakcji Patrycji, ale kandydatka rolnika z uśmiechem na twarzy mu pogratulowała i czule się z nim pożegnała informując, że ma już spakowane walizki.

Fani "Rolnik szuka żony" nie mogą uwierzyć, że Sebastian tak nagle zmienił zdanie i zdecydował, że woli Kasię. Po emisji odcinka w komentarzach zawrzało.

Coś musiało się wydarzyć, bo biegał za Patrycja jak kot z pęcherzem, a na Kasię nie zwracał uwagi...czyli coś się stało, że zmienił zdanie...ale oni do siebie nie pasują niestety...

Bardzo to dziwne, na 80% był pewny Patrycji jeszcze w tamtym odcinku.. musiało coś się wydarzyć ,że zmienił zdanie a nie uchwyciły tego kamery

Jeszcze wczoraj był pewien Patrycji na 80%. Dziś wybrał Kasię. Co się tam odwaliło? zastanawiają się fani.

Niektórzy internauci żartują nawet, że Sebastian odkrył, że to Patrycja rzuciła ręcznikiem w łazience i dlatego podjął taką decyzję. Przypominamy, że po przyjeździe kandydatek na gospodarstwo Sebastian z "Rolnik szuka żony" zrobił aferę o ręcznik, który miał być niechlujnie odłożony w łazience.

Coś się musiało odwalić. w poprzednim odcinku taka chemia między Sebą a Patrycją a dzisiaj taka decyzja. Coś tam musiało być poza kamerami ewidentnie. I się posypało. Jakaś sprzeczka pewnie. Może wyszło że to Pati rzuciła ręcznik.

Pewnie Seba doszedł do tego, że to Patrycja ten ręcznik zrzuciła, dlatego wybrał Kasię

Przyznała się że to ona rzuciła ręcznik żartują fani programu.

A Wy co sądzicie o decyzji Sebastiana? Jesteście zaskoczeni decyzją rolnika o odesłaniu Patrycji do domu? Jak myślicie, co spowodowało, że rolnik jednak nie wybrał swojej faworytki?