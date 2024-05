Nie od dziś wiadomo, że w świecie show-biznesu drogi celebrytów nieustannie się przecinają. Jedni ogłaszają rozpoczęcie związku, drudzy zaś jego zakończenie, a jeszcze inni po prostu coraz częściej pokazują się z drugą połówką, nie informując nikogo o statusie tej relacji. Tak jest w przypadku uczestniczki "Królowej Przetrwania" oraz gwiazdora "Love Island". Zobaczcie, o kogo chodzi.

Edyta Folwarska z "Królowej Przetrwania" jest w nowym związku?

Edyta Folwarska od lat jest związana z mediami. Kobieta próbowała swoich sił w dziennikarstwie sportowym, w aktorstwie, aż w końcu zdecydowała się zostać pisarką. Niedawno jednak poinformowała fanów, że wraca do aktorstwa i zagra w popularnym serialu Polsatu - "Gliniarze". Teraz okazuje się, że zmiany zawodowe to nie jedyne, które czekają Folwarską.

Edyta Folwarska dużą popularność zyskała podczas programu "Królowa Przetrwania". Wówczas przyznała, że samotnie wychowuje syna i jest singielką. Teraz okazuje się, że w jej życiu przyszedł czas na zmiany, ponieważ właśnie dodała serię zdjęć z przystojnym brunetem, który jak się okazuje, jest byłym uczestnikiem programu "Love Island". Bartłomiej Ratajczak, bo to o nim mowa doszedł aż do finału miłosnego show wraz z przepiękną Jaqueline zajmując drugie miejsce, jednak ich historia zakończyła się już na drugi dzień po finale "Love Island", kiedy to mężczyzna został przyłapany w łóżku z inną uczestniczką tego samego sezonu.

Teraz na profilu Edyty Folwarskiej pojawiły się nagrania z Bartłomiejem Ratajczakiem, a fani nie mają wątpliwości, że 37-latka znalazła miłość życia.

W komentarzach nastała burza:

Wow! W końcu Edytka

To ten z Love Island? nie wierzę...

To Wy jesteście razem? - dopytują fani.

Na odpowiedź Edyty Folwarskiej nie trzeba było długo czekać. Kobieta przyznała, że w jej statusie związku nic się nie zmieniło, a seria nagrań jest jedynie ku rozrywce. Na ten moment rzekomo nic nie łączy jej z Bartłomiejem, jednak fani mogą zauważyć, że para nieustannie komentuje sobie zdjęcia "serduszkami".

Myślicie, że Edyta i Bartek mają się ku sobie? Z relacji informatora Show Newsa wynika, że tak:

Gołym okiem widać było, że mają się ku sobie. Te czułe gesty, namiętne spojrzenia. Bartosz dbał o komfort Edyty - adorował ją, otwierał jej drzwi, odsuwał krzesło, a nawet zapłacił rachunek za lunch. Tacy faceci to teraz rzadkość - przekazał informator serwisu ShowNews.

