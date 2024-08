Natalia Szroeder rozstała się z Quebonafide i teraz jest szczęśliwa u boku innego artysty? Takiego obrotu spraw nie spodziewał się chyba nikt. Media już od jakiegoś czasu donoszą, że związek piosenkarki i rapera to już przeszłość. Teraz z kolei pojawiły się doniesienia o nowym partnerze Natalii Szroeder!

Natalia Szroeder i Quebonafide, czyli Kuba Grabowski, przez kilka lat tworzyli szczęśliwy związek. Para niechętnie opowiadała o swoim życiu prywatnym i unikała wspólnych wyjść na oficjalne imprezy. Wydawało się, że miłość w ich relacji kwitnie w najlepsze, a jakiś czas temu wszyscy zastanawiali się nawet, czy Natalia Szroeder i Quebonafide są zaręczeni. Niestety, w ostatnim czasie media zaczęły donosić rozstaniu pary. I chociaż sami zainteresowani nie skomentowali plotek na swój temat to w sieci pojawiło się nagranie, które miało sugerować, że raper został "przyłapany" na spotkaniu z inną kobietą. Co ciekawe, teraz serwis Świat Gwiazd informuje, że Natalia Szroeder również znalazła już nową miłość!

Według ustaleń serwisu Natalia Szroeder odnalazła swoje szczęście u boku 11 lat starszego artysty, który jakiś czas temu planował ślub z inną gwiazdą. O kim mowa? Świat Gwiazd donosi, że nowy partner piosenkarki to Przemysław Dzienis, który w przeszłości spotykał się z Moniką Brodką.

W środowisku to już tajemnica Poliszynela, że Natka jest teraz z Przemkiem. Nie kryli się z tym, jak kręcili teledysk do piosenki „Upał”, którego on jest reżyserem, bo byli wśród swoich, ale znając ich, na zewnątrz na pewno nie będą o tym rozpowiadać na prawo i lewo

zdradza informator Świata Gwiazd.