Program "Taniec z Gwiazdami" zawsze wzbudza sporo emocji. W tej edycji mamy okazję podziwiać taneczne zmagania Majki Jeżowskiej, która została dobrana w parę z Michałem Danilczukiem. Piosenkarka może liczyć na ogromne wsparcie od fanów, którzy wysyłają na nią sms-y, a także na Julię Kuczyńską Maffashion. Po ósmym odcinku tanecznego show w mediach społecznościowych rozpętała się prawdziwa burza - część internautów grzmi, że piosenkarka powinna opuścić program, a druga połowa jest niezadowolona z niskich not, jakie Majka dostała od jury.

Za nami ósmy odcinek "Tańca z gwiazdami", który był inny, niż dotychczasowe. Pary zaprezentowały się w dwóch tańcach- pierwszym w klimacie Halloween oraz drugim z zaproszonymi gwiazdami. Majka Jeżowska i Michał Danilczuk za gorące paso doble, dostali od jury zaledwie 30 pkt. Najmniej, bo na zaledwie 6 punktów przyznała im Iwona Pavlović, a jej surowa ocena nie obeszła się bez echa. Natomiast w drugiej choreografii z piosenkarką i tancerzem gościnnie wystąpiła Julia Kuczyńska Maffashion, która brała udział w poprzedniej edycji i wyraźnie zbliżyła się do tancerza wspólnym udziale w programie.

Po wszystkich występach przyszedł czas na pożegnanie się z jedną z par i tym razem padło na Filipa Bobka i Hanię Żudziewicz - ta wiadomość jeszcze bardziej podzieliła fanów programu. Część osób uważa, że zamiast nich z programem powinny pożegnać się Majka i Michał. Maffashion nie wytrzymała i postanowiła zabrać głos w tej sprawie.

Chciałam Wam coś jeszcze nagrać à propos moich przemyśleń z wczoraj. No wczoraj nie da się ukryć mnóstwo ludzi tam na widowni w studio, było zszokowanych tym, co widziało na parkiecie, a tym jakie były potem oceny. Ja wiem, że to jest kwestia tego, co się komu podoba, wiadomo, ludzie zestawiają jedne pary z drugimi i tak dalej... No i Maja wczoraj w garderobie mówi:' jakim cudem, my dalej przeszliśmy?. No jakby ja też widzę, te inne pary, no wszyscy cudownie tańczą, no ja daję z siebie milion procent, ja się staram' i uwierzcie mi, jeszcze przed wejściem na scenę, przy naszym tańcu, Maja jeszcze poprawiała kroki, w sensie jeszcze dopracowywała(...) No ona jest żyletą, jeśli chodzi o robotę i poświęcenie się dla tego programu

- oceniła Maffashion.