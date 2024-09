Debiut Majki Jeżowskiej na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" rozpalił fanów do czerwoności. Czy dzięki SMS-om widzów wokalistka dotrze aż do finału show? To się okaże, jednak trzeba przyznać, że patrząc na wysokość emerytury, Majka Jeżowska ma motywację nie tylko osobistą czy taneczną, ale też finansową...

Taką emeryturę dostaje Majka Jeżowska

Majka Jeżowska ma 64 lata, jednak swoją charyzmą i energią mogłaby obdzielić co najmniej kilka młodszych koleżanek. Między innymi z tego powodu fani byli pod wielkim wrażeniem debiutu Majki Jeżowskiej w "Tańcu z Gwiazdami" i już teraz trzymają kciuki za jej kolejne występy.

Mało kto wie, że choć artystka radzi sobie świetnie i nie narzeka na swoje finanse, otrzymuje wręcz głodową emeryturę! W jednym z wywiadów Majka Jeżowska otworzyła się na ten temat i przyznała, że suma jest śmiesznie niska:

Emerytury gwiazd to temat rzeka. Większość artystów może pochwalić się emeryturą na najniższym ustawowym poziomie. Nigdy nie pracowałam dla nikogo, nigdy nie byłam zatrudniona na etacie. Jedyne punkty, za które mi się należy, to, że urodziłam dziecko i studiowałam (...). Dostaję niecały tysiąc. Byłam zawsze niezależną, samozatrudniającą się osobą i mam, co mam - powiedziała Majka Jeżowska w podcaście ''Wprost''.

Pomimo niskiej kwoty emerytury, Majka Jeżowska stara się jednak dostrzegać pozytywy. Nie jest tajemnicą, że utrzymuje się również z innych źródeł, m.in. koncertów czy - obecnie - angażu w "Tańcu z Gwiazdami":

Absolutnie nie narzekam, bo lubię swoje życie. Jest mi dobrze i niczego mi nie brakuje - dodała optymistycznie Jeżowska.

Jak wiadomo, w "Tańcu z Gwiazdami" gwiazdy mogą liczyć na kilkudziesięciokrotnie wyższe stawki niż kwota emerytury Majki Jeżowskiej: i to już za jeden odcinek. Łatwo zatem obliczyć ze przy pozostaniu w programie przez kilka tygodni, kwoty stają się sześciocyfrowe.

Spodziewaliście się, że Majka Jeżowska otrzymuje tak niskie świadczenie emerytalne?

