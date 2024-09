Majka Jeżowska zaskoczyła wszystkich i dała czadu podczas pierwszego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Nie da się ukryć, że wokalistka trafiła na znakomitego nauczyciela, który każdą gwiazdę, z którą tańczył doprowadził do ścisłego finału! Teraz Majka Jeżowska przyznała, że jej wielkim problemem jest taniec z dala od Michała. Dlaczego? Zobaczcie sami!

Program "Taniec z Gwiazdami" od lat zachwyca widzów, jednak tegoroczna edycja show wzbudza w fanach naprawdę silne emocje. Wszystko za sprawą doskonale dobranych gwiazd oraz ich umiejętności tanecznych. Nie da się ukryć, że ogromnym zaskoczeniem była "40" dla Vanessy Aleksander, ponieważ pojawiła się już w pierwszym odcinku! Wielu widzów czekało jednak najbardziej na występ Majki Jeżowskiej, której sprawność fizyczna, rytmika oraz świadomość swojego ciała wbiła w fotel fanów programu "Taniec z Gwiazdami". Teraz Majka Jeżowska wyznała, że przeszkadza jej sposób, w jaki musi być ustawiona względem Michała w tangu, ponieważ jeśli mężczyzna jej się podoba to chciałaby być z nim bardzo blisko.

Cieszę się, że jakby nie to, że nie mam szans u Michała tylko, że to byłoby... a nieważne! Chodzi o to, że to jest dla mnie nienaturalne, bo jak mi się facet podoba to ja bym chciała tak tańczyć(...) Czy to jest naturalna pozycja dla kobiety, której podoba się facet? Nie można się skupić na niczym

- wyjawiła Majka Jeżowska.