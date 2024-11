Iwona Pavlović od wielu lat jest nazywana "najostrzejszym jurorem" "Tańca z Gwiazdami". Przekonać się o tym może Majka Jeżowska, która w każdym odcinku otrzymują niską punktację od "Czarnej Mamby". Wczorajsze paso doble zostało ocenione na "szóstkę", a już teraz Iwona Pavlović powiedziała, co myśli o występie Majki Jeżowskiej i Michała Danilczuka.

Iwona Pavlović ostro o występie Majki Jeżowskiej w "Tańcu z Gwiazdami"

Za nami ćwierćfinał "Tańca z Gwiazdami", w którym z programem pożegnał się Filip Bobek i Hanna Żudziewicz. W walce o Kryształową Kulę pozostały jedynie cztery pary, które za tydzień będą miały okazję wytańczyć finał programu. Jak to zwykle bywa werdykt w "Tańcu z Gwiazdami" jest szeroko komentowany przez internautów i opinie często są bardzo skrajne. Patrząc na tabelę wyników w ćwierćfinale z programem powinni pożegnać się Majka Jeżowska albo Maciej Zakościelny. Jednak głosy widzów nie zawiodły i te dwie pary wciąż mają szansę na wygraną!

To co najbardziej zaskoczyło widzów programu "Taniec z Gwiazdami" to oceny Iwony Pavlović za taniec Majki Jeżowskiej. Jurorka nie miała okazji wypowiedzieć się po występie wokalistki i nikt nie wiedział, czego może spodziewać się po "Czarnej Mambie". Wówczas ukazała się ocena "6", której nie omieszkał skomentować Michał Danilczuk partnerujący Majce. Dopiero po zakończonym odcinku show w rozmowie z Pudelkiem Iwona Pavlović wyjawiła, skąd wzięła się tak niska punktacja.

Jej paso doble mi się nie podobało. W ogóle mnie nie wzięło. Ten taniec nie miał znamion paso doble oprócz kilku figur i to wykonanych bardzo średnio. Technicznie? Moim zdaniem to nie było paso doble. To nie było rytmiczne, nie było dobrej sylwetki u Majki, miała taką sylwetkę jak w pozostałych tańcach, a paso doble jest zupełni inne - powiedziała Iwona Pavlović.

Dodatkowo, Iwona Pavlović wskazała, że jest zaskoczona takim werdyktem, ponieważ widziała Filipa Bobka w finale!

Werdykt jest wypadkową ocen naszych oraz widzów, więc trudno się z tym nie zgadzać i protestować. Natomiast byłam bardzo zaskoczona, ponieważ Filip, przede wszystkim w tańcach standardowych, to był fenomen. (...) Zdziwiło mnie, że odpadł, ale taki jest ten program. Bardzo mi go szkoda, bo myślałam, że będzie w finale - zdradziła Iwona Pavlović.

Fani Filipa Bobka sugerują, że aktor odpadł z programu w wyniku źle dobranej muzyki. Jednak faktem jest, że zasady programu są powszechnie znane- odpada para, która miała najmniej głosów widzów i jurorów. Wygląda więc na to, że fani Filipa i Hani wysłali za mało smsów i to dlatego para pożegnała się z show. Na całe szczęście zobaczymy ich jeszcze w odcinku finałowym, w którym wszystkie pary zatańczą wspólny taniec.

Myślicie, że Majka Jeżowska i Michał Danilczuk odpowiedzą na zarzuty Iwony Pavlović?

