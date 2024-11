Majka Jeżowska i Michał Danilczuk zatańczyli wczoraj paso doble oraz taniec współczesny. Po pierwszym z nich fani nie mieli wątpliwości, że wokalistka zasłużyła w końcu na cztery dziesiątki, jednak jury było odmiennego zdania. Posypały się ósemki, a nawet dziewiątki, jednak Czarna Mamba była nieugięta i przyznała za to show jedynie 6 punktów. Fani dostrzegli, jakiego słowa użył Michał po ocenach jury! Nie gryzł się w język.

Wczorajszy odcinek "Tańca z Gwiazdami" wzbudził w fanach wielkie emocje. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali się w dwóch tańcach, a jeden z nich był w trio z gwiazdą, którą zaprosili do wspólnego tańca. Nie da się ukryć, że większość fanów czekała na występ Michała Danilczuka, Majki Jeżowskiej i Maffashion, którzy zaprezentowali wzruszający taniec współczesny opowiadający o pomocy drugiemu człowiekowi. Ten występ był poprzedzony ognistym paso doble, w którym widać było, że Majka czuje się doskonale. Mimo że show, jakie zrobili, było spektakularne, niestety oceny jury pozostawiały wiele do życzenia.

Michał Danilczuk i Majka Jeżowska byli zadowoleni po swoim występie, jednak ich entuzjazm opadł, gdy otrzymali punktację od jury, która prezentowała się następująco:

Początek zapowiadał się dobrze, jednak szóstka od Iwony Pavlović spowodowała, że Michał Danilczuk nie wytrzymał. Już wcześniej tancerz sugerował, że Czarna Mamba go nie lubi, a teraz fani dostrzegli, że po zakończonej ocenie Danilczuk przyznał, że się tego spodziewał!

Fani "Tańca z Gwiazdami" wyznali, że zupełnie nie dziwi ich reakcja tancerza. Stanęli murem za nim oraz za Majką Jeżowską sugerując przy tym, że ocena Iwony Pavlović były absolutnie zaniżone!