Już wkrótce rusza kolejna edycja "Tańca z Gwiazdami" i najstarszą gwiazdą, która zatańczy w show jest Majka Jeżowska. Piosenkarka tańczy w duecie z Michałem Danilczukiem i nie ukrywa, że treningi są naprawdę ciężkie. Ostatnio zaapelowała nawet do Julii Kuczyńskiej i zapytała ją wprost, jak dała radę wytrzymać z 'tym tyranem'. Maffashion wywołana do odpowiedzi zabrała głos i szczerze wyznała, ze początki są naprawdę bardzo trudne, ale potem jest już lepiej. Teraz "Fakt" informuje, że Julia Kuczyńska pojawia się na treningach Majki Jeżowskiej i Michała Danilczuka. O co chodzi?

Maffashion pojawia się na treningach Michała Danilczuka i Majki Jeżowskiej

Maffashion w programie "Taniec z Gwiazdami" zdobyła ogromne umiejętności taneczne i wywalczyła trzecie miejsce w finale. Jurorzy byli zachwyceni postępem, jaki zrobiła, a Iwona Pavlović, oceniając jej występy mówiła wprost, że czuje się jak na turnieju tańca. Okazuje się, że Julia Kuczyńska doświadczenie zdobyte w programie zdecydowała się wykorzystać, aby pomóc Majce Jeżowskiej w początkowych treningach, które są najtrudniejsze dla nowego uczestnika. "Fakt" informuje, że influencerka mocno się zaangażowała i często pojawia się na sali treningowej:

Julka często pojawia się na treningach. Jako doświadczona uczestniczka, która doszła w programie tak daleko, daje Majce rady. Maffashion pomaga w treningach, w końcu sama zaczynała, nie wiedząc o tańcu właściwie nic. Bardzo się w to zaangażowała, a Majka to docenia powiedziała dla 'Faktu' osoba z otoczenia uczestników

Trzeba przyznać, że to dość zaskakujące, bo we wcześniejszych edycjach takie sytuacje nie miały miejsca, ale wygląda na to, że Julia Kuczyńska poważnie traktowała przygodę z tanecznym show i teraz chce pomóc innym udzielając rad, aby treningi stały się łatwiejsze. Influencerka wykazuje się dobrymi chęciami i być może jej wsparcie sprawi, że Majka Jeżowska też zawalczy o finał i Kryształową Kulę. Brawo za postawę!

Julia Kuczyńska w programie "Taniec z Gwiazdami" nie tylko dotarła do finału, ale nie ukrywała, że udział w tanecznym show wiele jej dał. Przy okazji influencerka poznała też przyjaciela i mowa oczywiście o jej tanecznym partnerze Michale Danilczuku.