Majka Jeżowska i Michał Danilczuk są jedną z najbardziej lubianych par w 14. edycji "Tańcu z gwiazdami". Ostatnio wokalistka zmagała się z kontuzją, ale pomimo tego zdecydowała się zatańczyć na parkiecie. Po ostatnim odcinku artystka postanowiła podzielić się z naszą reporterką Party.pl nowiną o synu.

Już w najbliższą niedzielę zobaczymy wyjątkowy odcinek tanecznego show Polsatu, w którym gwiazdy zatańczą razem ze swoimi bliskimi. Ostatni odcinek był trudny, ponieważ z programem musiały pożegnać się aż dwie pary: Natalia Nykiel i Jacek Jeschke oraz Izabela Skierska i Piotr Świerczewski. Natomiast Majka Jeżowska popłakała się po "Tańcu z gwiazdami" po tym, jak jurorzy skomplementowali jej walca wiedeńskiego. Warto podkreślić, że wokalistka zatańczyła na parkiecie z kontuzją. W 5. odcinku show wokalistka zatańczy razem ze swoim synem Wojciechem Jeżowskim, który w listopadzie skończy 43-lata.

Ja będę tańczyć z synem moim dorosłym jedynakiem, dla którego powstała piosenka. Jak miał 3-latka to nagrałam dla niego piosenkę ''A ja wolę moją mamę'' i on brał udział w tym teledysku. Jak sobie znajdziecie tę najstarszą wersję — to jest taki chłopczyk z loczkami, który biegnie do mnie w zwolnionym tempie to jest on

— powiedziała Majka Jeżowska.