Ósmy odcinek "Tańca z Gwiazdami" był zupełnie inny niż te dotychczasowe. Wszystko za sprawą gwiazd, które zatańczyły z uczestnikami w trio. Maffashion przed naszą kamerą opowiedziała o swoich emocjach związanych z występem z Majką Jeżowską oraz Michałem Danilczukiem!

Maffashion szczerze o występie z Jeżowską

Maffashion w ubiegłym sezonie tanecznego show pokazała na co ją stać i znalazła się w finale show. Tym razem jej partner taneczny i jednocześnie przyjaciel partneruje Majce Jeżowskiej, która dzięki głosom widzów znalazła się w półfinale 15. edycji "Tańca z Gwiazdami". Mimo gorszych ocen od jurorów wokalistka ma za sobą pokaźne grono fanów, którzy docenili jej paso doble oraz taniec współczesny, w którym zatańczyła również Maffashion! Teraz blogerka opowiedziała, jak będzie wspominać ten tydzień pracy u boku wokalistki i tancerza:

Rewelacyjnie cały tydzień! To był taki inny taniec, ja marzyłam o zatańczeniu tańca współczesnego w tym programie!(...) Dla mnie ten taniec był klamrą, bo ja jestem dzieckiem wychowanym na piosenkach Majki Jeżowskiej i nigdy nie pomyślałabym, że ta dziewczynka..., że ja będę z Tobą, dotknę Cię i będę tutaj i zatańczę! - mówiła Maffashion do Majki.

To co odpowiedziała jej Majka Jeżowska to hit! Musicie to zobaczyć w naszym materiale zamieszczonym powyżej!

