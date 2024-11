Dla Majki Jeżowskiej przeprawa przez "Taniec z gwiazdami" wcale nie należy do najprostszych. Chociaż cieszy się sympatią widzów, doświadczyła już kontuzji, która postawiła znak zapytania nad dalszym jej udziałem. Ostatecznie się nie poddała. W minioną niedzielę uczestnicy zatańczyli po dwie choreografie, a jedną z nich wykonali z gośćmi specjalnymi. Wokalistce i Michałowie Danilczukowi towarzyszyła Maffashion! W rozmowie z Party.pl Majka Jeżowska zasugerowała, żeby ta zastąpiła ją w kolejnym odcinku! Co na to Julia?

Reklama

Majka Jeżowska chce, by Maffashion zastąpiła ją w "Tańcu z gwiazdami"!

W 15. edycji "Tańca z gwiazdami" emocji nie brakuje. Plotkowano już, że Julię Żugaj i Wojtka Kucinę połączyło za kulisami coś więcej, a także skrajnym ocenom były poddawane taneczne starania Majki Jeżowskiej. W ostatnim odcinku Iwona Pavlović ostro ją podsumowała.

Wokalistce ostatecznie udało się jednak dotrzeć aż do półfinału, choć jak sama przyznała, "chciała zatańczyć w góra dwóch odcinkach". Przed nią mimo to jeszcze sporo pracy, która zdaje się niepokoić ją coraz bardziej. W rozmowie z naszym reporterem, za kulisami "Tańca z gwiazdami", Majka Jeżowska zasugerowała, jakoby wcale nie chciała występować w najbliższą niedzielę! Zwróciła się natomiast do Maffashion z prośbą, by ta ją zastąpiła!

Może się ucharakteryzujesz na mnie? - dopytywała.

Maffashion miała już okazję wystąpić gościnnie w obecnej edycji show, a dokładniej w minionym odcinku, tańcząc z Majką Jeżowską i Michałem Danilczukiem. Jak więc zareagowała na propozycję wokalistki? Musicie to zobaczyć!

Reklama

Zobacz także: Maffashion zaciekle broni Majki Jeżowskiej. "To jest program nie o najlepiej tańczących"