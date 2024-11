Filip Bobek nieoczekiwanie musiał zakończyć przygodę z "Tańcem z Gwiazdami", choć jego taneczne występy z Hanną Żudziewicz zbierały niemal same 'dziesiątki", to okazało się, że decyzją widzów odpadł z programu. Aktor nie ukrywał, że to była dla niego wielka przygoda, ale jest jedna rzecz, która nie do końca mu się spodobała i jest mu szkoda, że nie udało się otrzymać stroju uszytego specjalnie dla niego.

Filip Bobek wyjawił, czego żałuje po "Tańcu z Gwiazdami"

Kolejna edycja "Tańca z Gwiazdami" powoli dobiega końca i wywołuje ogromne emocje. W drodze do finału zostało już tylko kilka par i wygląda na to, że Majka Jeżowska jest zdeterminowana, aby sięgnąć po Kryształową Kulę, choć Iwona Pavlović nadal ocenia ją dość surowo. Tymczasem z "Tańca z Gwiazdami" odpadł Filip Bobek, który w ostatnich odcinkach zgarniał od jurorów niemal same '40' i perfekcyjnie sobie radził z tańcami standardowymi. W przyszłym odcinku razem z Hanną Żudziewicz mieli zatańczyć taniec współczesny, ale widzowie nie będą mieli okazji już tego zobaczyć. Filip Bobek na koniec podkreślił, że to była wielka przygoda, ale żałuje jednej rzeczy:

Bardzo miłe, jeśli chodzi o parkiet i o tę edycję - bardzo miłe. Bardzo żałuję, że nie udało mi się mieć uszytego kostiumu, tylko zawsze nosiłem kostiumy po kimś. Tego bardzo żałuję, ale będę bardzo miło wspominał tę przygodę. powiedział wprost Filip Bobek po zakończeniu programu.

Filip Bobek w rozmowie z reporterem Party.pl Bartoszem Sekleckim zdradził, czego nauczyła się przez ostatnie osiem tygodni, kiedy przygotowywał się do kolejnych odcinków "Tańca z Gwiazdami". Aktor mówi wprost, że udział w tanecznym show dał mu wiele. To właśnie tego nauczył się Filip w „Tańcu z gwiazdami”:

Niebywałej wytrzymałości... (...) Ja uczyłem się tego tańca od podstaw i też miałem jakieś kryzysy... Musiałem zagryźć zęby i po prostu iść do przodu. Tutaj myślę, że mocną walkę ze sobą stoczyłem, ale to jest zawsze niesamowite doświadczenie.

Internauci uważają, że aktor odpadł z programu zdecydowanie za wcześnie i zasługiwał na obecność w półfinale. Fani są poruszeni faktem, że nie zobaczą w kolejnym odcinku tańca współczesnego w ich wykonaniu:

Wielka szkoda! Liczyłam na finał! Co tydzień głosowałam na Filipa i Hannę

Zawiódł mnie ten program, Filip byłeś świetny

Szkoda, że nie zatańczycie tańca współczesnego za tydzień. Byliście i jesteście cudowni

Mega mi przykro byliście cudowni. Filip mistrz standardu, zasługiwaliście na ten półfinał

Spodziewaliście się, że to właśnie Hanna Żudziewicz i Filip Bobek pożegnają się z programem?

