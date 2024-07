Hanna Lis jest poruszona odejściem słynnego muzyka. Na jej Instagramie pojawił się emocjonujący wpis.

Tylko 53 lata. Wielu z Was pomyśli "aż", mam tu bardzo młodych znajomych i przyjaciół. Tak młodych, że perspektywa 53 lat wydaje się wielu z Was zapewne niewyobrażalna. Dla mnie też kiedyś była abstrakcją. Kiedy w radosnym nastolęctwie, owe nastolęctwo jeszcze bardziej radosnym czynił wlasnie G.M. Lata 80-te. Dawno temu. Pierwszy raz coś takiego piszę. Nie wiem dlaczego tak bardzo poruszyła mnie ta smierć. Moze dlatego, ze młodo odszedł ( z mojej perspektywy). Moze dlatego, ze czuję, jakby umarła cząstka mojej własnej młodości. Może dlatego, że "Last Christmas" brzmi dziś szczególnie smutno i symbolicznie. GM nie zatrzymał sie jednak na Last Christmas czy Wake Me Up. Tu mój ulubiony utwór :"Like a Jesus to a child". I znow- dziś symboliczny. Żyjmy pełnią życia, nie wiemy kiedy ostatni zakręt. Dobrych Świąt - napisała dziennikarka.