Dramatyczną informację na swoim Instagramie przekazała Paulina Biernat, tancerka znana z występów w "Tańcu z Gwiazdami". Zmarła jej ukochana mama:

Przyjaciele Pauliny pospieszyli z kondolencjami.

Paulina Biernat dała poznać się widzom w "Tańcu z Gwiazdami" jako taneczna partnerka m.in. Michała Szpaka, Artura Barcisia, Jacka Lenartowicza oraz Qczajem. Próbowała również swoich sił jako dziennikarka i prezenterka, m.in. w "Dzień Dobry TVN", obecnie jest również psychologiem oraz mówcą motywacyjnym, i jak pisze na swoim Instagramie - również promotorką świadomego stylu życia.

Biernat właśnie na social mediach poinformowała o śmierci swojej mamy, która odeszła w jej ramionach. Post gwiazdy jest niezwykle poruszający:

Następnie dodaje, że swoją mamę będzie w nosić sercu na zawsze:

Jestem pewna, że będzie przy mnie we wszystkich najważniejszych momentach mojego życia. Dziękuję, za to, że przez 38 lat miałam najwspanialszą Mamę na świecie. Na koniec udało mi się dać Jej wszystko to co miałam najpiękniejsze w sobie. Czysty promień miłości prosto z serca. Odeszła otulona miłością. Mamuś kocham Cię i żadna śmierć tego nie zmieni. Proszę niech Twoja świetlista dusza prowadzi mnie swą miłością przez to życie i przyjdzie po mnie kiedy będzie mój czas

kończy swój wpis Biernat