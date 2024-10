W latach 2010 -2016 boysband "One Direction" był na szczycie popularności, ale jego członkowie postanowili iść własnymi drogami. Fani zespołu przez dłuższy czas mieli nadzieje na ich wielki powrót, ale już wiadomo, że nie będzie to możliwe w pełnym składzie. Tak członkowie zespołu pożegnali swojego przyjaciela. Aż ciężko powstrzymać łzy!

Zayn Malik i Louis Tomlinson z One Direction żegnają Liama Payne'a

To, co wydarzyło się 16 października w pokoju hotelowym w Casa Sur w Buenos Aires, już na zawsze pozostanie w pamięci fanów One Direction. Tragiczna śmierć Liama Payne'a, który wypadł z trzeciego piętra zszokowała fanów na całym świecie. 30 września muzyk przyjechał do Argentyny, by wziąć udział w koncercie Nialla Horana, z którym przez 6 lat współtworzył zespół One Direction. W wyjeździe towarzyszyła mu jego ukochana Kate Cassidy, która postanowiła wyjechać zaledwie dwa dni przed jego śmiercią. Teraz internauci nie mają litości dla partnerki Liama Payne'a, która nie zabrała jeszcze głosu po jego śmierci. Fani czekają z niecierpliwość, aż wyjaśni, dlaczego postanowiła wyjechać bez niego z Argentyny.

Nie trzeba było również długo czekać, aż członkowie "One Direction" pożegnają Liama Payne'a na swoim oficjalnym fanpage'u na Instagramie. We wpisie przyznali, że są "całkowicie zdruzgotani wiadomością o śmierci Liama". Wpis szybko stał się viralem i polubiło go ponad 10 milionów osób. Przypominamy, że w zespole było pięciu członków: Liam Payne, Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan i Louis Tomlinson. Ostatni członek boysband'u opublikował dość obszerny wpis, w którym wspomina muzyka i twierdzi, że będzie czcił jego pamięć i opowiadał o nim jego synowi.

Jestem załamany, że to piszę, ale wczoraj straciłem brata. Liam był kimś, kogo podziwiałem każdego dnia, taka pozytywna, zabawna i dobra dusza. (...) Wiadomość do ciebie, Liamie, jeśli słuchasz, czuję się niesamowicie szczęśliwy, że miałem cię w swoim życiu, ale naprawdę zmagam się z myślą o pożegnaniu.(...) Chcę, żebyś wiedział, że jeśli Bear kiedykolwiek mnie będzie potrzebował, będę wujkiem, którego potrzebuje w swoim życiu i opowiem mu historie o tym, jaki niesamowity był jego tata. Chciałbym mieć szansę pożegnać się i powiedzieć ci raz jeszcze, jak bardzo cię kochałem. Payno, mój chłopcze, jeden z moich najlepszych przyjaciół, mój bracie, kocham cię, kolego. Śpij dobrze X — napisał Louis Tomlinson.

Jeden z najbardziej znanych członków One Direction również zabrał głos. Harry Styles wprost wyznał, że jest zdruzgotany. Natomiast Zayn Malik również zdecydował się opublikować wspólne zdjęcie z Liamem Paynem, ale zdecydował się na nieco krótszy wpis, który również chwyta za serce.

Kocham Cię bracie — napisał Zayn.

Internauci są mocno poruszeni śmiercią brytyjskiej gwiazdy i łączą się w bólu razem z jego rodziną i członkami zespołu. Warto podkreślić, że Niall Horan jako jedyny jeszcze nie zabrał głosu w tej sprawie.

On nie umarł i żyje dalej dzięki swoim piosenkom

Będę płakać, wyobraziłem sobie, że widzę chłopaków zbierających się na koncercie, a nie na pogrzebie

Moje serce i myśli są z tobą i rodziną Liama. Kochałam go tak bardzo, że ledwo mogę oddychać. Jest mi tak przykro z powodu twojej straty. Modlę się, aby Bóg ukoił nasz ból i cierpienie. Będziemy kochać Liama na zawsze. Jesteśmy tu dla ciebie — piszą internauci.

