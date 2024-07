Brytyjska rodzina królewska tradycyjnie opublikowała wyjątkowe zdjęcie w urodziny księcia George'a. Autorką zdjęcia jak zwykle jest księżna Kate. Jednak jeden szczegół od razu rzuca się w oczy, ciężko go przegapić.

Książę George świętuje 11 lat. Uwagę zwraca jeden szczegół na zdjęciu

W ostatnim czasie brytyjska rodzina królewska jest na oczach wszystkich, po tym jak okazało się, że księżna Kate Middleton choruje na raka. Fani zamartwiają się o żonę księcia Williama, a w internecie aż roi się od plotek i teorii spiskowych. Chora Kate może liczyć na wsparcie nie tylko męża i poddanych, ale również swoich dzieci.

Kate i William doczekali się trójki pociech: księcia George'a, księżniczki Charlotte i księcia Louisa. Starszy syn królewskiej pary świętował swoje 11 urodziny i z tej okazji na Instagramie pojawił się wyjątkowy post i zdjęcie przedstawiające przyszłego władcę. Nie byłoby w publikacji zdjęcia nic dziwnego, gdyby nie fakt, że fotografia księcia jest ... czarno-biała. W oczy rzuca się również wymowny szczegół, który jest związany z... Taylor Swift!

Rex Features/East News

Na opublikowanej fotografii z okazji urodzin księcia George'a można dostrzec wymowną biżuterię. 11-latek ma na ręce tak zwaną "bransoletkę przyjaźni", czyli nieodłączny element wszystkich "Swifties" - czyli fanów Taylor Swift. W piosence Taylor można usłyszeć: "więc zrób bransoletki przyjaźni, łap chwilę i smakuj ją". Podobną biżuterię nosi również księżniczka Charlotte, co zostało zauważone, gdy wybrała się wraz z mamą na finał Wimbledonu. A ku zaskoczeniu wielu osób również król Karol zdecydował się na "bransoletkę przyjaźni", co zostało zauważone w ostatnim czasie. Myślicie, że on też jest "Swifties".

The Princess of Wales / BEEM

W ostatnim czasie książę George, księżniczka Charlotte i ich tata mieli okazję spotkać się z amerykańską gwiazdą, po jednym z jej koncertów w Londynie. Wygląda na to, że brytyjska rodzina królewska jest wielkimi fanami Taylor Swift i bez wątpienia należą do "Swifties".

