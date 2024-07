12 z 22

W kwietniu 2016 roku dotarła do nas smutna informacja o śmierci wybitnego wokalisty i gitarzysty Prince'a. Artysta zmarł w wieku 57 lat w wyniku przedawkowania tabletek przeciwbólowych.

Prince jest ikoną, która inspiruje do dziś. Jego największe hity, które zapamiętamy na zawsze, to między innymi: "Purple Rain", "Kiss", "Raspberry Beret", "Little Red Corvette", "Let's Go Crazy" i "When Doves Cry".

Zobacz: Prince nie żyje. Które utwory pozostaną w waszych sercach na zawsze? "Purple Rain", "Kiss", "The most beautiful girl..."