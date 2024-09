Emma Watson oddała hołd Maggie Smith, wspominając ją jako silną, utalentowaną aktorkę, która była inspiracją dla całej obsady Harry'ego Pottera. Niezapomnianą profesor McGonagall upamiętnił także Daniel Radcliffe. Maggie Smith zmarła w wieku 89 lat, pozostawiając niezatarte wspomnienie w sercach kolegów z planu i fanów na całym świecie.

Nie żyje Maggie Smith. Była znana z niezliczonych ról w brytyjskim kinie i teatrze, była ikoną dla wielu aktorów. Jej niesamowite osiągnięcia obejmują zarówno role teatralne, jak i niezapomniane kreacje filmowe. Szczególnie zapamiętana z roli profesor McGonagall w serii "Harry Potter", Smith była symbolem klasy i niezłomności. Jej odejście jest wielką stratą dla świata aktorstwa. Emma Watson w swoim hołdzie dla Maggie Smith mówiła o wsparciu, jakiego doświadczyła od starszej koleżanki z planu. Watson wspominała, jak wielką inspiracją była dla niej Smith, szczególnie jako jedna z niewielu kobiet-profesorów w magicznym Hogwarcie. Watson zauważyła, że z biegiem lat jeszcze bardziej doceniała talent i siłę Smith, która zawsze trzymała się mocno, niezależnie od sytuacji.

Nie tylko Emma Watson, ale także inni członkowie obsady "Harry'ego Pottera" podzielili się swoimi wspomnieniami o Maggie Smith. Daniel Radcliffe oraz Gary Oldman wspominali, jak niezwykła była na planie i jak wiele nauczyli się od niej. Jej talent i profesjonalizm były widoczne każdego dnia, a humor i mądrość sprawiały, że praca z nią była niezapomnianym doświadczeniem.

Pierwszy raz poznałem Maggie Smith w wieku 9 lat, gdy ćwiczyliśmy sceny z “Davida Copperfielda”, mojego pierwszego filmu. Nie wiedziałem o niej nic, ale moi rodzice byli zachwyceni, że będę z nią pracować. Wiedziałem też, że ma tytuł “Dame”, więc zapytałem, czy mam ją tak nazywać. Zaśmiała się i powiedziała coś w rodzaju “nie wygłupiaj się!”. Byłem zestresowany przed spotkaniem jej, ale szybko mnie uspokoiła – była niewiarygodnie uprzejma. Potem miałem szczęście pracować z nią przez kolejne 10 lat przy filmach o Harrym Potterze. Miała niezwykły intelekt, cięty język, była pełna uroku i przezabawna. Zawsze będę uznawać się za szczęściarza, że mogłem z nią z pracować i spędzać z nią czas. Słowo “legenda” jest nadużywane, ale jeśli do kogoś pasuje, to do niej. Dziękuję, Maggie

- wspominał filmowy Harry Potter, Daniel Radcliffe.