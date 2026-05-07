Nie panterka! Ten print będzie królować latem. Macudzińska już nosi najmodniejszą spódnicę
Moda 2026 roku to niewątpliwie nostalgiczny powrót do trendów z poprzednich dekad. Latem niczym bumerang powraca "polka dot" w zupełnie nowym, nowoczesnym wydaniu. Izabela Macudzińska z "Królowej przetrwania" już pokochała ten modny print w stylu "old money". Popatrzcie tylko na tę spódnicę. Wiemy, gdzie kupić podobne.
Jeśli coś jest modne, Izabela Macudzińska już ma to w swojej szafie. Uczestniczka najnowszej edycji "Królowej przetrwania" doskonale bowiem wyczuwa najnowsze trendy, które z niezwykłym smakiem łączy z klasyczną elegancją. Popatrzcie tylko na jej najnowszą stylizację z niezwykle modną mini spódnicą w stylu "polka dot". To jeden z najmodniejszych printów na lato 2026.
Izabela Macudzińska w modnej mini spódnicy "polka dot"
Gdy tylko Izabela Macudzińska dołączyła do "Królowych życia", szybko została okrzyknięta jedną z najlepiej ubranych gwiazd stacji TVN. Pewna siebie i charyzmatyczna projektantka z Poznania w kolejnych produkcjach, jak "Diabelnie boskie", "99. Gra o wszystko" czy "Damy i Wieśniaczki" czy "Królowa przetrwania" udowodniła, że nawet w ekstremalnych sytuacjach potrafi dostosować modowe wybory do okoliczności, jednocześnie wyglądając jak przysłowiowe "milion dolarów".
Także instagramowe konto celebrytki jest istną kopalnią modowych inspiracji. Niedawno Izabela Macudzińska zachwyciła sukienką w stylu "embroidery", idealnie wpisującą się w estetykę "holiday quiet luxury". Teraz przyglądamy się jej kolejnej iście wakacyjnej stylizacji z ultramodną spódnicą "polka dot" w roli głównej.
Białą mini spódniczkę w czarne grochy uczesticzka "Królowej przetrwania" zestawiła z crop topem w ten sam print. Do tego przeciwsłoneczne okulary. Efekt? Izabela Macudzińska wygląda niczym hollywoodzka gwiazda.
Spódnice w grochy, tzw. "polka dot" latem zaleją ulice
Modowe trendy wracają niczym bumerang. Latem 2026 do łask wracają spodnie capri, czółenka na kaczuszce, sukienki "Crochette" w stylu Izabeli Macudzińskiej czy eteryczne falbany, kojarzone ze stylem boho. To jeszcze nie wszystko. Na prowadzenie ewidentnie wysuwa się także print, który był szczególnie modny w latach 20., 40. i 60. XX wieku. Czarne kropki na nieskazitelnej bieli, lub na odwrót, wyglądają ponadczasowo, elegancko, kobieco i nawiązują do stylu stylu pin-up, choć w znacznie nowoczesnym wydaniu.
Latem 2026 w trendzie są różne wersje wzoru "polka dot": od mikro kropek po maxi grochy, najczęściej w czerni i bieli, ale pojawiają się też warianty w granacie, czerwieni czy beżu.
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.
Gdzie kupić modne spódnice "polka dot" w stylu Izabeli Macudzińskiej
Jeśli spodobała wam się spódnica w grochy Izabeli Macudzińskiej z "Królowej przetrwania", mam dla was dobrą wiadomość. Podobne modele w stylu "polka dot" znalazłam dla was w ofercie popularnych sieciówek. Modną, białą mini spódniczkę w czarne kropki kupicie w Sinsay za zaledwie 39,99 złotych. Uwagę zwraca kaskadowy dół fasonu.
Równie ciekawa propozycja czeka na was w Reserved. Tu za 99,99 złotych kupicie białą mini spódniczkę "polka dot" w czarne grochy z kaskadowym dołem i marszczeniem w okolicy talii.
Dla fanek bardziej klasycznych fasonów też coś znalazłam. W Bershce za 99,90 złotych czeka na was biała spódnica w czarne kropki o klasycznym, lekko rozszerzanym fasonie. Zaletą tego modelu jest to, że pod spodem wszystko mini shorty.
Zobacz także: