Izabela Janachowska od lat uznawana jest za jedną z najlepiej ubranych kobiet w naszym rodzimym show-biznesie. I choć na przestrzeni ostatniej dekady jej styl nieco ewoluował, to specjalistka od ślubów wciąż wierna jest klasycznej elegancji w myśl estetyki "old money", którą podkręca modnymi akcentami, wpisującymi się w najgorętsze trendy. Jej najnowsza stylizacja z bluzką typu "Jaquette" w roli głównej jest tego doskonałym przykładem. Ten model kochają nie tylko it-girls ale też członkinie rodzin królewskich czy milionerki. Wiemy, gdzie kupić podobne.

Izabela Janachowska w modnej bluzce typu "Jaquette"

Izabela Janachowska doskonale wie co zrobić, by podkreślić wszystkie atuty swojej sylwetki. Nawet w ciąży gwiazda nie rezygnuje z klasycznej elegancji, na rzecz wygodnych dresów. Popatrzcie tylko na jej najnowsze looki. Niedługo po ogłoszeniu ciąży udała się na luksusowe wakacje na Lazurowe Wybrzeże, skąd raczy swoich fanów zapierającymi widokami oraz rosnącym brzuszkiem. Zaledwie kilka dni temu Izabela Janachowska zachwyciła w modnym jednoczęściowym kostiumie kąpielowym, a teraz o jej kolejnej letniej stylizacji może zrobić się głośno.

Gwiazda, która spodziewa się drugiego dziecka, zapodowała na InstaStories w szykownym białym total looki z elegancką ołówkową spódnicą z rozcięciem i modną bluzką typu "Jaquette" w roli głównej. Do tego czarne klapki na obcasie, przeciwsłoneczne okulary i subtelny makijaż. Klasa!

Bluzki typu "Jaquette" hitem lata 2026

Lato 2026 to wielki powrót nostalgii. Do łask wracają nie tylko spodnie "capri", buty "mule" czy printy, takie jak panterka, kropki, tzw. "polka dots" czy komplety "Toile de Jouy" w stylu Małgorzata Rozenek-Majdan. W trendzie będą też żakiety z krótkim rękawem, które wielu mogą kojarzyć się z niemodnymi garsonkami. Marynarkowe bluzki z krótkim rękawem typu "Jaquette" już pokochały nie tylko instagramowe, tiktokowe i pinterestowe it-girls, ale również zagraniczne oraz polskie gwiazdy, w tym Izabela Janachowska.

Izabela Janachowska w modnej bluzce typu "Jaquette", Fot. Instagram/izabelajanachowska

Gdzie kupić modne bluzki typu "Jaquette" w stylu Izabeli Janachowskiej

Jeśli spodobała wam się najnowsza stylizacja Izabeli Janachowskiej prosto z Cannes, musicie przygotować się na nie lada wydatek. Biała marynarka z krórtkim rękawem pochodzi z autorskiego sklepu celebrytki - Janachowska - i kosztuje 499 złotych. Podobne modele znalazłam dla was w znanych sieciówkach.

Klasyczną białą żakietową, jednorzędową bluzkę z krótkim rękawem i dekoltem w literę "V" kupicie w Mohito za 219,99 złotych. Uwagę zwracają nie tylko szylkretowe guziki, ale też podkreślający talię biały pasek.

Modna bluzka typu "Jaquette" w stylu Izabeli Janachowskiej z Mohito za 219,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Równie ciekawa propozycja czeka na was w Zarze. Tu beżową bluzkę typu "Jaquette" z okrągłym dekoltem i bufiastymi rękawami kupicie za 179 złotych.

Modna bluzka typu "Jaquette" w stylu Izabeli Janachowskiej z Zary za 179 złotych, Fot. materiały prasowe

Dla fanek intensywnych tonacji też coś znalazłam. W Reserved za 89,99 złotych czeka na was elegancka bluzka typu "Jaquette" w krwistoczerwonym kolorze z krótkimi bufiastymi rękawami i ozdobnymi, obleczonymi tym samym materiałem guzikami.

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