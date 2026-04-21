Od czasu swojego debiutu w 4. sezonie "Królowych życia", Izabela Macudzińska sukcesywnie pojawia się w kolejnych hitowych produkcjach stacji TTV, jak "99. Gra o wszystko", "Diabelnie boskie" czy "Damy i wieśniaczki". Obecnie możemy śledzić jej losy w kultowym show TVN "Królowa przetrwania", gdzie wraz z innymi celebrytkami walczy o swoje być albo nie być w dżungli Sri Lanki. I choć w surwiwalowym hicie Izabela Macudzińska stawia na wygodne, dopasowane, sportowe sety, to na co dzień w jej garderobie króluje estetyka "old money". Zobaczcie jej najnowszy look z najmodniejszą w nadchodzących sezonach marynarką typu "Peplum" w roli głównej.

Izabela Macudzińska w modnej marynarce typu "Peplum"

Znana z zamiłowania do zabawy kolorami, fakturami i niecodziennymi modowymi rozwiązaniami projektantka z Poznania, w mediach społecznościowych promuje nie tylko hitowe show TVN "Królowa przetrwania" ze swoim udziałem, ale przede wszystkim dzieli się swoją codziennością, w której to rodzina gwiazdy TTV i moda grają główne skrzypce. Niedawno Izabela Macudzińska zachwyciła w modnych spodniach typu "Lace" pozując u boku ukochanego męża. Teraz kolejny jej look sprawił, że zrobiło się głośno.

Na Instagramie Izabela Macudzińska zapozowała w ultramodnej czarnej marynarce w drobne paski, z okazałymi klapami oraz baskinką. Model "Peplum" szybko skradł serca internautów.

Prześliczna w każdym wydaniu, a tu pełna klasy i elegancji.

Izunia no wyglądasz luksusowo! - komentowali zachwyceni

Marynarki z baskinką typu "Peplum" wiosną zaleją ulice

Podczas gdy jesienią mocno wybrzmiewał zamsz i skórzane okrycia, nadchodzące sezony należeć będą do klasycznej elegancki w myśl estetyki "old money". Modne będą m.in. oversizowe marynarki w kolorze "burnt sugar" w stylu Agnieszki Woźniak-Starak, ale też dopasowane w talii żakiety z klasyczną baskinką, które uwielbia m.in. księżna Kate i na jaki ostatnio zdecydowała się także gwiazda "Królowej przetrwania", Izabela Macudzińska.

W marynarce z baskinką, tzw. "peplum", łatwo dostrzec echo tego, co moda pamięta doskonale: sylwetkę New Look, którą pod koniec lat 40. XX wieku pokazał Christian Dior. Taliowana góra i spódnica midi z koła zmieniły wtedy sposób, w jaki myślano o elegancji. Dziś inspiracja jest wyraźna, ale zastosowanie bardziej praktyczne: zamiast stylizacji "od święta" dostajemy formę, którą można przestawić na tryb codzienny. Klucz tkwi w konstrukcji. Baskinka nie jest więc już teatralnym dodatkiem, tylko elementem kroju, który porządkuje całość i daje wrażenie "gotowej stylizacji" bez kombinowania.

Baskinka to nie detal "na jedno wyjście", tylko fason, który potrafi zmienić proporcje całej stylizacji: jest taliowany, a rozkloszowana lub odcięta część przy talii albo na biodrach buduje wyraźną linię sylwetki. Efekt? Strój wygląda na dopracowany nawet wtedy, gdy reszta jest prosta i oszczędna.

Jak stylizować modne marynarki z baskinką typu "Peplum"

Jeszcze niedawno falbanka przy talii wywoływała mieszane reakcje, a dziś wraca w wersji, która nie prosi o uwagę, tylko ją bierze. Baskinka pojawiła się wśród najgłośniejszych sylwetek gali Oscarów 2026, a to zwykle działa jak sygnał startu dla trendów, które szybko schodzą z czerwonego dywanu na ulicę.

W duecie z marynarką z baskinką sprawdzają się przede wszystkim spodnie typu flare, również w klimacie lat 70.. Drugie mocne połączenie to skórzane spodnie z szeroką nogawką. To układ, który jest elegancki, ale nie sztywny. A kiedy plan dnia jest bardziej luźny, na scenę wchodzą kuloty: nadal wyglądają nowocześnie, a jednocześnie dają więcej swobody.

Baskinka ma też drugie, bardzo biurowe oblicze. W komplecie ze spódnicą midi potrafi mocno nawiązać do klasyki New Look. Jeśli jednak bliżej wam do minimalizmu, postawcie na spódnicę ołówkową. Ten krój jest ponadczasowy i regularnie wraca na wybiegi, także u marek takich jak Saint Laurent i Givenchy. Taliowana marynarka z baskinką zapinana na zamek lub guziki świetnie układa się z prostą linią dołu, dzięki czemu stylizacja wygląda profesjonalnie, ale wciąż świeżo.

Gdzie kupić modne marynarki z baskinką typu "Peplum"

Jeśli spodobała wam się najnowsza stylizacja Izabeli Macudzińskiej z "Królowej przetrwania", mam dla was dobrą wiadomość. Żakiet gwiazdy TTV typu "Peplum" pochodzi z autorskiej marki Izabeli Macudzińskiej - Just Unique. Czarna marynarka w białe prążki z baskinką, okazałymi klapami i wyraźnie zarysowaną linią ramion kosztuje 890 złotych.

Podobne znalazłam dla was w ofertach znanych sieciówek. Modną marynarka z baskinką typu "Peplum" w stylu Izabeli Macudzińskiej w kolorze "Cloud Dancer" kupicie w Reserved za 239,99 złotych.

Z kolei w Mohito za 219,99 złotych czeka na was elegancka marynarka z baskinką, idealnie wpisująca się w najgorętsze trendy.

Dla fanek bardziej ekstrawaganckich looków też coś znalazłam. W H&M za 259,99 złotych czeka na was kremowa marynarka typu "Peplum" z baskinką z efektem bombki oraz ozdobnymi, okazałaymi, czarnymi kokardami.

