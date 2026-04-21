Nie ramoneski. Wiosną będą królować marynarki typu "Peplum". Izabela Macudzińska już ją nosi
Izabela Macudzińska doskonale wie, jak podkreślić wszystkie atuty swojej sylwetki. Gwiazda "Królowej przetrwania" już nosi najmodniejszą marynarkę nadchodzących sezonów. Model "Peplum" gwarantuje talię, jak u modelki i już króluje w Paryżu i Mediolanie, wypierając klasyczne ramoneski. Wiemy, gdzie kupić podobne.
Od czasu swojego debiutu w 4. sezonie "Królowych życia", Izabela Macudzińska sukcesywnie pojawia się w kolejnych hitowych produkcjach stacji TTV, jak "99. Gra o wszystko", "Diabelnie boskie" czy "Damy i wieśniaczki". Obecnie możemy śledzić jej losy w kultowym show TVN "Królowa przetrwania", gdzie wraz z innymi celebrytkami walczy o swoje być albo nie być w dżungli Sri Lanki. I choć w surwiwalowym hicie Izabela Macudzińska stawia na wygodne, dopasowane, sportowe sety, to na co dzień w jej garderobie króluje estetyka "old money". Zobaczcie jej najnowszy look z najmodniejszą w nadchodzących sezonach marynarką typu "Peplum" w roli głównej.
Izabela Macudzińska w modnej marynarce typu "Peplum"
Znana z zamiłowania do zabawy kolorami, fakturami i niecodziennymi modowymi rozwiązaniami projektantka z Poznania, w mediach społecznościowych promuje nie tylko hitowe show TVN "Królowa przetrwania" ze swoim udziałem, ale przede wszystkim dzieli się swoją codziennością, w której to rodzina gwiazdy TTV i moda grają główne skrzypce. Niedawno Izabela Macudzińska zachwyciła w modnych spodniach typu "Lace" pozując u boku ukochanego męża. Teraz kolejny jej look sprawił, że zrobiło się głośno.
Na Instagramie Izabela Macudzińska zapozowała w ultramodnej czarnej marynarce w drobne paski, z okazałymi klapami oraz baskinką. Model "Peplum" szybko skradł serca internautów.
Prześliczna w każdym wydaniu, a tu pełna klasy i elegancji.
Izunia no wyglądasz luksusowo!
Marynarki z baskinką typu "Peplum" wiosną zaleją ulice
Podczas gdy jesienią mocno wybrzmiewał zamsz i skórzane okrycia, nadchodzące sezony należeć będą do klasycznej elegancki w myśl estetyki "old money". Modne będą m.in. oversizowe marynarki w kolorze "burnt sugar" w stylu Agnieszki Woźniak-Starak, ale też dopasowane w talii żakiety z klasyczną baskinką, które uwielbia m.in. księżna Kate i na jaki ostatnio zdecydowała się także gwiazda "Królowej przetrwania", Izabela Macudzińska.
W marynarce z baskinką, tzw. "peplum", łatwo dostrzec echo tego, co moda pamięta doskonale: sylwetkę New Look, którą pod koniec lat 40. XX wieku pokazał Christian Dior. Taliowana góra i spódnica midi z koła zmieniły wtedy sposób, w jaki myślano o elegancji. Dziś inspiracja jest wyraźna, ale zastosowanie bardziej praktyczne: zamiast stylizacji "od święta" dostajemy formę, którą można przestawić na tryb codzienny. Klucz tkwi w konstrukcji. Baskinka nie jest więc już teatralnym dodatkiem, tylko elementem kroju, który porządkuje całość i daje wrażenie "gotowej stylizacji" bez kombinowania.
Baskinka to nie detal "na jedno wyjście", tylko fason, który potrafi zmienić proporcje całej stylizacji: jest taliowany, a rozkloszowana lub odcięta część przy talii albo na biodrach buduje wyraźną linię sylwetki. Efekt? Strój wygląda na dopracowany nawet wtedy, gdy reszta jest prosta i oszczędna.
Jak stylizować modne marynarki z baskinką typu "Peplum"
Jeszcze niedawno falbanka przy talii wywoływała mieszane reakcje, a dziś wraca w wersji, która nie prosi o uwagę, tylko ją bierze. Baskinka pojawiła się wśród najgłośniejszych sylwetek gali Oscarów 2026, a to zwykle działa jak sygnał startu dla trendów, które szybko schodzą z czerwonego dywanu na ulicę.
W duecie z marynarką z baskinką sprawdzają się przede wszystkim spodnie typu flare, również w klimacie lat 70.. Drugie mocne połączenie to skórzane spodnie z szeroką nogawką. To układ, który jest elegancki, ale nie sztywny. A kiedy plan dnia jest bardziej luźny, na scenę wchodzą kuloty: nadal wyglądają nowocześnie, a jednocześnie dają więcej swobody.
Baskinka ma też drugie, bardzo biurowe oblicze. W komplecie ze spódnicą midi potrafi mocno nawiązać do klasyki New Look. Jeśli jednak bliżej wam do minimalizmu, postawcie na spódnicę ołówkową. Ten krój jest ponadczasowy i regularnie wraca na wybiegi, także u marek takich jak Saint Laurent i Givenchy. Taliowana marynarka z baskinką zapinana na zamek lub guziki świetnie układa się z prostą linią dołu, dzięki czemu stylizacja wygląda profesjonalnie, ale wciąż świeżo.
Gdzie kupić modne marynarki z baskinką typu "Peplum"
Jeśli spodobała wam się najnowsza stylizacja Izabeli Macudzińskiej z "Królowej przetrwania", mam dla was dobrą wiadomość. Żakiet gwiazdy TTV typu "Peplum" pochodzi z autorskiej marki Izabeli Macudzińskiej - Just Unique. Czarna marynarka w białe prążki z baskinką, okazałymi klapami i wyraźnie zarysowaną linią ramion kosztuje 890 złotych.
Podobne znalazłam dla was w ofertach znanych sieciówek. Modną marynarka z baskinką typu "Peplum" w stylu Izabeli Macudzińskiej w kolorze "Cloud Dancer" kupicie w Reserved za 239,99 złotych.
Z kolei w Mohito za 219,99 złotych czeka na was elegancka marynarka z baskinką, idealnie wpisująca się w najgorętsze trendy.
Dla fanek bardziej ekstrawaganckich looków też coś znalazłam. W H&M za 259,99 złotych czeka na was kremowa marynarka typu "Peplum" z baskinką z efektem bombki oraz ozdobnymi, okazałaymi, czarnymi kokardami.
