Zbigniewa Wodeckiego pięknymi słowami pożegnała również Alicja Bachleda-Curuś.

Jak mi smutno. Taki niedosyt w obliczu talentu, który nie miał sobie równych. Taki żal, że już nie usłyszę jego pięknego głosu na żywo i że nie spotkam go w krakowskiej kawiarence. Napotykamy na swojej mapie życia ważnych dla nas ludzi, którzy niespodziewanie obdarowywuja nas przychylnościa i bezinteresowna dobrocia. Pan Zbyszek odegrał w moim zyciu duża rolę. To on zauważył mnie na festiwalu piosenki gdy miałam 10 lat i przekonujac całe jury przyznał mi Grand Prix, co potem przełożyło się na kilka nagranych płyt i być może moja drogę filmowa? Powiedział kiedyś, że wierzy we mnie i zawsze mówil jak mi kibicuje. Nawet teraz, będac za granica słyszalam, że pytał o mnie wspólnych znajomych. Tak po prostu. Załuje, że nie bywałam częsciej w Krakowie by móc go częściej ogladać... Dziekuję za wszystko. Przede wszystkim, że do końca dawał nam radość dzielac się swoim wielkim talentem. I że zostawił po sobie ponadczasowa skarbnicę pięknych muzycznych doznań. Wieczne koncertowanie, wśród reszty aniołów - napisała gwiazda.