Ostatnie informacje dotyczące przeszłości Dagmary Kaźmierskiej o prowadzeniu agencji towarzyskiej i znęcaniu się nad kobietami sprawiły, że na celebrytkę spadł ogromny hejt, a stacje telewizyjne się od niej odcinają. Wszystko wskazywało na to, że gwiazda "Królowych życia" nie pojawi się w wielkim finale tanecznego show Polsatu ze wszystkimi uczestnikami. Jednak teraz Kamil Baleja i Małgorzata Królikowska ujawnili rąbek tajemnicy i zdradzili, że na treningach są wszyscy. A więc jak to?

Uczestnicy 14. edycji "Tańca z gwiazdami" szykują się do finału

Nadszedł ten czas! W ostatnim odcinku Maciej Musiał pożegnał się z "Tańcem z gwiazdami" co oznacza, że w programie zostały tylko trzy finałowe pary: Roksana Węgiel i Michał Kassin, Anita Sokołowska i Jacek Jeschke oraz Maffashion i Michał Danilczuk. Już w najbliższą niedzielę dowiemy się, kto zdobędzie Kryształową Kulę 14. edycji tanecznego show Polsatu, ale to niejedyna atrakcja tego wieczoru. Na parkiecie zatańczą również uczestnicy 14. edycji, którzy są w trakcie intensywnych prób. Kamil Baleja i Małgorzata Królikowska chętnie zrelacjonowali, co się dzieje na sali treningowej i zdradzili, że wszyscy są już razem. Czy to oznacza, że Dagmara Kaźmierska również dołączyła do treningów?

A u nas dzisiaj słuchajcie zlot maturalny, zaraz będą pierogi, będzie schabowy. Ciocia wpadnie zaraz z wujkiem jeszcze, pozdrówcie ciocie, wujka. My tu mamy zlot maturalny słuchajcie. Wszyscy są, wszyscy — powiedział Kamil Baleja.

Ale będzie! — dodał Tomasz Barański.

Wspaniale tych wszystkich ludzi spotkać tutaj, cudowni ludzie, piękni ludzie przed wielkim finałem — dodał dziennikarz.

Małgorzata Królikowska również podzieliła się ujęciami z sali treningowej ze swoimi fanami i zdradziła, że na sali są już wszyscy. Jednak wśród uczestników na próżną jest szukać Dagmary Kaźmierskiej.

Właśnie zaczynamy próby do odcinka finałowego, wszyscy się zebrali — powiedziała Małgorzata Królikowska.

Przypominamy, że portal Goniec.pl ujawnił ostatnio zeznania kobiet w sprawie Dagmary Kaźmierskiej. Kobiety mówiły, że były m.in. bite i zastraszane przez Dagmarę. Te informacje sprawiły, że stacje zaczęły się odcinać od celebrytki. Produkcja "Tańca z gwiazdami" wciąż milczy ws. afery z Kaźmierską - wiadomo jednak, że ma jej zabraknąć podczas finałowego odcinka tanecznego show. Na nagraniach z prób nie widać celebrytki.

